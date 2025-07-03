34國參賽「台灣墊底」 瑞莎痛心轟體協：我手腳斷了還是會努力

瑞莎致力投入台灣韻律體操選手培育。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕瑞莎致力投入台灣韻律體操選手培育，她和瑞星基金會所舉辦的第五屆「瑞星盃韻律體操國際邀請賽」即將在暑假展開，今年共有228位選手報名參賽，來自台灣與全球15個國家西班牙、菲律賓、香港、新加坡、英國、馬來西亞、烏茲別克、美國、泰國、法國、韓國、烏克蘭、中國、波蘭，其中海外選手多達138人，占總人數六成以上，不僅有泰國、新加坡的冠軍級選手，更有多位國家隊教練親自帶隊來台。主辦人瑞莎坦言：「看到這樣的成長，其實很感動，代表瑞星盃的國際知名度真的打開了。」

瑞莎為台灣韻律體操發展多次槓上體協，前年在全國韻律錦標賽上，瑞星韻律體操的選手遭到打壓，評出低分，讓她憤而離場抗議，今年比賽瑞莎仍舊對選手分數有很多疑問。

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瑞莎致力投入台灣韻律體操選手培育。（記者潘少棠攝）

只是她看到台灣6月到保加利亞參加世界青少年韻律體操錦標賽，在34個國家中拿第34名時嘆了口氣，坦言：「我不想說什麼體操協會的不好，但是真的需要改革很多東西，不然我們再怎麼努力也沒用。」她指出體操協會有許多莫名其妙的規定，還因協會有想要的參賽人選，要求某些選手寫放棄同意書，讓瑞莎得知後很痛心，她說：「只希望能公平、公正、公開，這些協會能做的事。」

她創辦的瑞星基金會今年因選手年紀都還不到參與世界青少年韻律體操錦標賽的標準，因此沒有被影響，但她表示明年她們年紀就到了，讓她非常擔心體協壟斷這問題，甚至哽咽說：「我一直希望台灣有成績，我們努力有個希望，但現在確實（狀況）很嚴重，因為我好愛台灣，我手腳斷了還是會繼續努力。」但現況讓她相當無力，不知從何改善。

瑞莎致力投入台灣韻律體操選手培育。（記者潘少棠攝）

瑞莎也說，自己為此事寫了很多信給體協，但沒什麼進度，種種狀況令她無奈，她稱：「我也不喜歡公開去講這件事，但我想要為台灣一起努力發展這最美麗的運動，有時候需要更多幫助，會需要其他方式。」她認為每個孩子都很棒，只是一起發展韻律體操這項運動的目標並非生意。

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