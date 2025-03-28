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不藏了！Tizzy Bac出道26年「黑歷史」被起底

Tizzy Bac攜手國際團隊打造硬派英式搖滾新風貌。（相信音樂提供）Tizzy Bac攜手國際團隊打造硬派英式搖滾新風貌。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕Tizzy Bac推出全新專輯《說出我的名字》，談起專輯名稱，團員分享過去的「黑歷史」，回憶那些讓人哭笑不得的綽號與名字，惠婷招認高中外號叫做「小紅莓」；前源則是叫Michael以及Anderson，直呼想起來好害羞。

惠婷談到：「高中的時候同學叫我『小紅莓』，因為當時去 KTV 唱了小紅莓（The Cranberries）的歌，可能大家覺得我唱得不錯，就這樣叫我了。但現在聽起來真的很怪。」透露當初 Tizzy Bac 的團名，都是翻字典才決定的。

前源則是笑著回憶，「高中時我很喜歡Michael Jackson，所以叫自己Michael，結果有次來代課的英文老師說有一個更適合我的名字，Anderson，因為我是『緣投仔桑（帥哥閩南語）』，現在回想起來還是超害羞。」

Tizzy Bac發行全新專輯《說出我的名字》。（相信音樂提供）Tizzy Bac發行全新專輯《說出我的名字》。（相信音樂提供）

出道26年的Tizzy Bac，積累的音樂底蘊，推出第8張全創作專輯《說出我的名字》，不僅是對歌迷的回饋，更是一次風格進化的宣示，將所有說得出的、說不出的情感化為有血有肉的音樂篇章。Tizzy Bac表示：「我們很喜歡《說出我的名字》這次整體的概念與音樂，希望能直擊大家的內心。」

Tizzy Bac二度與三金製作人盧律銘合作，仍舊是大讚：「他常提出天馬行空的想法，打破我們的習慣與限制，讓音樂更加立體。他所擅長的電影畫面氛圍，也讓歌曲升級非常多！」

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