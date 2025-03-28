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娛樂 最新消息

資深玉女回來了！力邀范可欽操刀 絕美金髮驚人樣貌曝光

周思潔挑戰金髮新造型。（萊格悠國際文化）周思潔挑戰金髮新造型。（萊格悠國際文化）

〔記者陽昕翰／台北報導〕資深玉女歌手周思潔推出新歌《不晚》，邀來蕭煌奇、姚若龍攜手操刀，她在MV中一人分飾兩角，與過去的自己對話，她說：「謝謝妳的勇敢，時間帶來智慧與釋然。」要用歌聲唱出對人生的成長與堅持。

周思潔相隔5年發行全新EP《人生就是學》，她歷經了充滿挑戰的人生，更深深體會到，無論在什麼年齡或處境，開始一段新的旅程永遠不嫌晚。

蕭煌奇擔任周思潔的製作人，更邀請到姚若龍為了這首新歌填詞，《不晚》想傳遞出關於接受自己與時間、命運的關係。

周思潔一人分飾兩角，拍攝新歌MV。（萊格悠國際文化）周思潔一人分飾兩角，拍攝新歌MV。（萊格悠國際文化）

周思潔感性談到：「邊哭邊笑的日子，證明努力沒有白費，只要還有希望，一切都不晚。」她坦言，過去的自己也曾經害怕，但選擇帶著恐懼勇敢前行，如今回望唯有滿心感激。

《不晚》的MV由廣告大師范可欽執導，周思潔一人分飾兩角，以「現在的自己」與「過去的自己」對話，更難得戴上了金色假髮入鏡拍攝。

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