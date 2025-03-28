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娛樂 電影

潘儀君8年首演電影 最美將軍夫人竟「兄妹變夫妻」

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《搜查瑠公圳》集結戲骨級演員張世、梁修身和潘儀君同框飆戲，電影主題緊扣「分屍」題材，3位演員光看到劇本就已躍躍欲試，其中親身經歷1960年代的梁修身，雖然當時家中沒有電視看真實的畫面，但表示光想像就覺得可怕；而張世和潘儀君過往就時常合作，8年沒有演電影的潘儀君，這次和老搭檔再度同框飆戲，兩人從兄妹演到夫妻「再續前緣」，一舉一動都默契十足。

梁修身（左）與張世在《搜查瑠公圳》同台飆戲。（伯樂影業提供）梁修身（左）與張世在《搜查瑠公圳》同台飆戲。（伯樂影業提供）

金馬男配張世在劇中飾演悲壯的趙志昇將軍，當初在收到劇本時，對於1960年代的故事，他相當有感覺也覺得劇本很特別，「我對於這一類型的題材是很有興趣的，分屍命案總會有一個前因後果，就會有戲劇張力，來鋪陳這個電影的起承轉合。」

梁修身以人生閱歷為鏡，揣摩《搜查瑠公圳》角色心境變化。（伯樂影業提供）梁修身以人生閱歷為鏡，揣摩《搜查瑠公圳》角色心境變化。（伯樂影業提供）

為了完美詮釋將軍的這個角色，從小在眷村長大的張世坦言投入角色的方法，就是從經驗與生活中尋找靈感，「因為這個角色它最大的特別是人生，是一般人無法體會的那種生離死別，一個蒙受委屈的將軍為了保護最珍視的東西，承受著極大的考驗，使出所有的力量，更飽含了真情的人性」。張世希望透過趙將軍這個角色，能帶給大家感動同時引發反思。

潘儀君在《搜查瑠公圳》演繹溫婉的將軍夫人。（伯樂影業提供）潘儀君在《搜查瑠公圳》演繹溫婉的將軍夫人。（伯樂影業提供）

金鐘金馬入圍常客，獲頒「金鐘特別貢獻獎」殊榮的梁修身，暌違6年再戰大螢幕，挑戰出道以來從未嘗試過的角色，身在1960年代的他，在上中學時就知道這件駭人聽聞的真實事件，憶及當年的心境，他表示：「當然感受特別不舒服，當時在兇手沒有落網前草木皆兵人人自危，對全國百姓的心理來說是很大的壓力。」

張世與潘儀君從兄妹變夫妻，在《搜查瑠公圳》合作默契十足。（伯樂影業提供）張世與潘儀君從兄妹變夫妻，在《搜查瑠公圳》合作默契十足。（伯樂影業提供）

梁修身在電影中飾演的周老師是張世的摯友與前輩，看似道貌岸然但笑容間又需要營造深不可測的錯覺，需要融合「威望」與「權謀」的談吐，讓他坦言必須花相當多的時間做功課。梁修身幽默表示：「我在影視行業浮沉幾十年嘗盡人間冷暖，也看多各種虛假的臉孔，要準備這樣的角色，還蠻容易就找到目標跟對象來參考。」

身為劇中的大前輩，他讚美張世、潘儀君、姚淳耀都是出色的演員，與他們對戲必須全神貫注且很快入戲，潘儀君和姚淳耀在等待上戲時，總是靜靜地坐在一旁靜心，敬業的態度也讓他印象深刻，直誇他們對自己的演出胸有成竹，絕對值得期待。

《搜查瑠公圳》梁修身（左）、張世與亦師亦友展現好情誼。（伯樂影業提供）《搜查瑠公圳》梁修身（左）、張世與亦師亦友展現好情誼。（伯樂影業提供）

暌違8年再度接演電影的潘儀君，對有年代感和歷史背景為題材的角色情有獨鍾，坦言喜歡年代戲那種電影服裝道具場景上的考究，以及如實呈現年代的氛圍感。這次與張世在電影中再續前緣，從兄妹演到夫妻，兩人對起戲來默契十足，潘儀君直誇「哥哥」成熟穩重多了，對戲非常開心，張世也大讚潘儀君保養得宜，演出自己的「太太」，有家的感覺。

有趣的是，潘儀君爆料張世非常欣賞姚淳耀，只要遇到有姚淳耀的場次，就會興致勃勃的跟姚淳耀說，等等我來演一遍你的角色好不好？說完就開始學著姚淳耀，那一臉那個「賤賤的樣子」，趾高氣揚晃過來說姚淳耀的對白，玩得非常高興。讓她在一旁觀看直呼：「就像當年那個十幾歲的孩子時不時跑出來，覺得很有意思，很好玩。」電影將於5月16日全台正式上映。

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