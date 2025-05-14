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陳零九也被拘提！手機一度關機失聯 將被帶回警局

陳零九在新北板橋被拘提到案。（資料照；Astro Malaysia & 種子音樂提供）陳零九在新北板橋被拘提到案。（資料照；Astro Malaysia & 種子音樂提供）

〔記者陸運鋒／新北報導〕藝人陳零九（陳志豪）、陳大天（陳道賢）、威廉（廖亦崟）、大根（黃亮鈞）、阿虎（吳致任）、李銓、陳向熙、陳信維、舞台劇演員黃博石及范姓男子，因涉犯逃避兵役偽造文書被列入拘提名單，檢警今晨佛曉行動，中午前已將陳大天、李銓等7人逮捕，稍早手機關機失聯的陳零九也在新北板橋被拘提到案，威廉將從綠島坐飛機返回松山機場，而出國的大根晚間抵桃園機場。

據了解，這波名單除了黃博石及范姓男子是欲逃兵的役男，目前仍需要複查外，其餘包括陳大天、李銓、陳零九8人都已經閃兵成功，而他們的花費約10萬至50萬元，比起王大陸花費360萬元還沒閃兵成功，差距極大。

檢警調查，閃兵集團指導這些役男方式，不外乎是向醫院謊稱有高血壓病史或是在體檢前，以憋氣或繃緊肌肉等方式，造成血壓異常，役男獲得返家配戴血壓監測儀器機會後，再找有心血管疾病的患者「頂包」配戴，因監控數據顯示血壓異常，以此來取得重度高血壓證明，將「常備役體位」更改成「免役體位」。

據知，陳嫌等人曾幫一名役男裝病免役成功後，透過「好康逗相報」並給予介紹費等手法拓展客源，向想裝病躲兵役的役男收取10萬元至50萬元不等費用，而第一波被逮的王大陸則更斥資360萬元企圖閃兵，但還未成功陳嫌就因其他案件落網。

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