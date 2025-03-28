安芝儇、南珉貞組4人女團！曝韓國人驚訝反應：羨慕台灣工作環境

〔記者林欣穎／台北報導〕韓籍啦啦隊女神南珉貞、安芝儇、「Mingo」朴旻曙、趙娟週日前組成女團「2S」，推出首張專輯《HOW2 HOW2》，今（28）日舉辦「HOW 2 SPECIAL粉絲見面會」稍早開放媒體採訪，4人都直呼心情緊張，也說有收到很多隊友們加油打氣，安芝儇更透露在韓國的啦啦隊女孩們驚訝反應。

安芝儇透露韓國隊友很驚艷她可以在台灣組團出道。（記者陳奕全攝）

安芝儇今年除了在台鋼之外，在韓國也有應援場次，她提到這次辦粉絲見面會，有收到韓國啦啦隊成員們的聯絡打氣，提到她們很驚艷韓籍啦啦隊可以在台灣出道，覺得台灣工作環境很好，也讓安芝儇直呼以台灣啦啦隊身分為傲。

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朴旻曙Mingo（左起）、趙娟週、安芝儇、南珉貞舉辦見面會。（記者陳奕全攝）

南珉貞則提到李雅英有傳語音給她，是她試唱歌曲《HOW2 HOW2》，「你們知道雅英的歌唱實力吧，（她唱起來）好像是別首歌！」無情吐槽顯見兩人私下好交情，而Mingo和趙娟週也說有收到隊友們關心，會全力以赴做出最好演出。

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