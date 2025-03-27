（影）雙喜臨門！FEniX親揭成人禮 翻山越嶺被偷拍

FEniX宣布開唱的好消息。（華納音樂X寬宏藝術提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕由夏浦洋、陳峻廷、曹家齊、MAX、李承隆合組的FEniX，宣布5月17日在台北國際會議中心舉辦「2025 MBB Live Concert」，是他們出道2年來的首場大型個唱。

為了呈現「壯闊的火星」元素，演唱會主視覺選在金山「神秘海岸」拍攝，FEniX身穿紅色訂製服翻山越嶺上工，帶給粉絲全新感受，不過拍攝當天卻被遊客瘋狂偷拍，在社群提前曝光。

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夏浦洋笑說：「這次舞台設計、視覺、服裝等等都是全面升級，多少還是會興奮，更多的是緊張！」李承隆預告：「這次準備了很多不同的突破，想在表演上給大家比較新的感覺。」

FEniX全身紅拍攝宣傳照。（華納音樂X寬宏藝術提供）

正在籌備演唱會的FEniX，積極展開健身、控制飲食，MAX還去找師傅求平安、演唱會順利。陳峻廷感性喊話：「不管未來FEniX在不在你們的人生裡，希望你們永遠都要記得，你們在某個時期曾經喜歡過一群追夢的男孩。」李承隆則說：「我們還是會繼續往上爬，持續成長，會帶著你們一起飛到更高更遠的地方，蛻變成更加燃燒、璀璨發光的樣子！」

FEniX演唱會門票將於4月7日在寬宏售票全面開賣，所屬華納音樂加碼宣布4月推出全新單曲，可謂是「雙喜臨門」，他們感性答謝粉絲：「這是我們的『成年禮』！你們都是我們『最難忘的人』。」

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