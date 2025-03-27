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韓網紅拜託《橫豎研》記者會別超譯 「睡覺」不是色色

《橫豎研》與金賽綸遺屬今日召開記者會。（翻攝自YouTube）《橫豎研》與金賽綸遺屬今日召開記者會。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕金秀賢與未成年時期的金賽綸交往疑雲，已經延燒近20天，金賽綸家屬今（27）日委託律師傅知錫（音譯）在台灣時間下午12點半舉行記者會，並公開兩人在2016年時的對話，金秀賢對當時韓國年齡17歲（實歲15歲、虛歲16歲）的金賽綸說出「我想妳」、「以後要真的親我喔」、「妳真的好可愛啊」等告白。對此，韓籍網紅讚養忍不住重申：再一次感到被這個頻道耍得團團轉。

韓籍網紅宋讚養。（翻攝自臉書）韓籍網紅宋讚養。（翻攝自臉書）

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讚養認為他看到現在，覺得一切等法律結果出來就可以，並表示韓國輿論有有許多人對於《橫豎研究所》（以下簡稱：橫豎研）的說法提出質疑。讚養強調，目前看到一些台灣新聞用「性關係」描述金秀賢所發的韓文對話，他建議大家不要超譯，「 中文的『我什麼時候可以睡你／跟你睡覺（자다）』跟 『我什麼時候可以跟你一起入眠（잠들다）』至少在韓文裡面是完全不同的感覺」，前者具性暗示，但後者並沒有。讚養也指出，韓國罵金秀賢的人，也幾乎都是因為他說了「親親」那段，而不是「入眠」那段。

從金賽綸律師提供的截圖中，可看到金秀賢po出金賽綸的照片，大讚實在很可愛。（翻攝自YouTube）從金賽綸律師提供的截圖中，可看到金秀賢po出金賽綸的照片，大讚實在很可愛。（翻攝自YouTube）

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讚養開始關注此是主要是因為「他們」（橫豎研）主張女方的離開就是因為男方對她逼債，現在卻絕口不提，故讚養想先確認「我不知道這部分不管你是什麼樣的立場，是不是都沒有異議了」。另外，讚養對於《橫豎研》不斷強調手頭握有證據，但是都不能公開原始檔案，既然都開記者會了，為什麼還是丟幾張照片出來而已？他不排除《橫豎研》或許非常有自信，但是以韓國演藝圈思考邏輯來說，就是兩個很有名的人談戀愛，讚養認為「那時候談戀愛的話一定也很容易被抓到，畢竟韓國就很愛爆料事情」，如果那些對話都是真的，也只代表兩人彼此有好感，「他們之間當初也沒有什麼肢體上的愛情動作，金秀賢就是一直在等她的感覺」、「後來出來的親親照片類的到目前為止都還沒有她是未成年的證據，但不管怎樣，金秀賢的形象會受挫倒是真的」，讚養表示自己身為男生，對金秀賢這部分感到可惜，但還是需要更多證據查證金賽綸當時到底是否真的未成年。

代表《橫豎研》及金賽綸遺屬的律師傅知錫代表《橫豎研》及金賽綸遺屬的律師傅知錫

對於今日這場記者會，讚養認為《橫豎研》把自己的主張講完了，卻對韓媒提問沒有「好好回答」，之後又說晚上會在頻道公開更多東西，讓讚養覺得：真的受夠了！

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