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金賽綸方駁「不關心女兒」說法！警告前男友：請與我方聯繫

金賽綸家屬委託律師開記者會。（翻攝自YouTube）金賽綸家屬委託律師開記者會。（翻攝自YouTube）

〔記者鍾志均／綜合報導〕金賽綸家屬今（27）委託律師出面，提到前幾天自稱是金賽綸前男友的「K男」，表示金賽綸之死和金秀賢無關，律師轉述家人態度忍無可忍，反駁K男說法，甚至不排除要向他的發言採取法律行動。

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律師表示「幾天前，有新人物跳出來聲稱自己是金賽綸的前男友，說她的死與金秀賢無關，並批評家人對她不關心。」還透露金賽綸自殘後去醫院，但母親毫不關心，只顧著吃飯，家人都對她冷淡。

「K男」自稱是金賽綸前男友，並透露金賽綸的家人都對她相當冷淡。（翻攝自IG）「K男」自稱是金賽綸前男友，並透露金賽綸的家人都對她相當冷淡。（翻攝自IG）

律師反駁，「哪有父母在孩子自殘後什麼反應都沒有，還只顧著吃飯呢？尤其這孩子是從小演戲，是全家呵護長大的，這種說法根本說不通。」指出K男之前從未現身，如今卻跳出來講著不合邏輯的話，難以理解其動機。

金賽綸方表態，「目前未對這位前男友（K男）提告，但我們希望他儘速與我方聯繫，說明為何要散布這些謊言。」更說，若持續逃避、不說明，將對其發言採取強力法律行動。

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只不過，眼尖網友對比兩造說法，該名K男提供真實姓名、身分證號等，簽署證詞確認書，甚至手上握有金賽綸在醫院治療的錄音，但金賽綸家屬卻只透過「喊話」來警告K男，沒能拿得出實質證據反駁。

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