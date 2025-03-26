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金賽綸「前男友」挺金秀賢 家屬&老公認祕婚否認家暴

金賽綸逝世傳聞愈演愈烈，前男友丟出證據，指出她逝世和金秀賢無關。（翻攝自維基百科）金賽綸逝世傳聞愈演愈烈，前男友丟出證據，指出她逝世和金秀賢無關。（翻攝自維基百科）

〔記者鍾志均／綜合報導〕金賽綸逝世風暴不斷，韓媒《The Fact》昨獨家專訪金賽綸前男友K男，K男指出金秀賢和金賽綸逝世無關，甚至為證實證詞可信度，提供了真實姓名、身分證號等，簽署證詞確認書，透露手上握有金賽綸在醫院治療的錄音。而金賽綸家屬昨認了女兒已婚，金賽綸老公終於現身反擊有家暴情事，自願接受警方調查。

金賽綸前男友K男附上有身分證號碼和指印的證詞確認書。（翻攝自X）金賽綸前男友K男附上有身分證號碼和指印的證詞確認書。（翻攝自X）

K男受訪時試圖還原金賽綸痛苦根源，總結三大要點，其一是金賽綸生前因三角戀感到痛苦，加上被丈夫精神折磨，以及家人的漠視而感到絕望，這都跟金秀賢無直接關係。

據報導，金賽綸逝世前，長期陷入K男和丈夫三角關係中，因金賽綸年初在紐約結婚，卻在婚後陷入低潮，於是試圖聯繫K男，沒想到丈夫得知後沒收金賽綸手機，更持續言語暴力，期間金賽綸因崩潰多次嘗試自殘。至於金賽綸因酒駕須償還的7億韓元（約台幣1578萬元）債務，K男表示債務是一年前的事，金賽綸沒有實際承擔償還壓力。

據K男說法，金賽綸因家人的冷漠感到痛苦，去年11月1日金賽綸試圖輕生，需要開刀治療，即使家人接獲通知，卻無人探望，全程都是K男守在病床前，金家人不聞不問，甚至連她結婚也不清楚。

YT「橫豎研究所」昨持續直播，改口金賽綸在紐約結婚是真的，家屬也確認女兒已婚，卻反駁金賽綸和丈夫之間有衝突，甚至預告金賽綸老公不久前才找上YT，手上握有多項證據，持續緊咬是金秀賢、YTR李鎮浩逼死金賽綸，雙方攻防戰火持續延燒。

此外，金賽綸老公昨透過橫豎研究所發言，提出三點聲明，其一是否認暴力指控，稱金賽綸來美國時，給予她很多照顧，再來是否認監控金賽綸手機，表示握有雙方社群帳號、手機密碼等，都經過彼此同意，最後更否認金賽綸懷孕和拿孩子要脅她結婚，聲稱都有證據能佐證。

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