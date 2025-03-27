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帳冊還沒來 新品先到！Toyz飲料店再推「清茶珍淑薈」

拾汣茶屋接連推出「張家檸檬綠茶」與「清茶珍淑薈」。（翻攝自Threads、IG）拾汣茶屋接連推出「張家檸檬綠茶」與「清茶珍淑薈」。（翻攝自Threads、IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期YTR團體「眾量級CROWD」成員家寧、Andy的金錢糾紛受到外界關注。網紅Toyz的飲料店「拾汣茶屋」隨即搭上時事，於14日推出新品「張家檸檬綠茶」，吸引搶購潮。沒想到才過不到2週又二度推出「清茶珍淑薈」，源源不絕的創意令網友相當佩服。

相關新聞：Toyz坐牢也玩諧音哏 手搖飲店推出「張家檸檬綠茶」

拾汣茶屋於14日推出新品「張家檸檬綠茶」引搶購潮，店員一天製作上百杯，忙的不可開交，不少網友也敲碗推出跟家寧媽媽曾淑惠有關的飲料，想到Toyz真的聽進去，又宣布再推新品「清茶珍淑薈」（諧音清查曾淑惠）。

拾汣茶屋於27日在Threads預告，「張家檸檬綠茶沒料？你們的吶喊，小編都聽見了，帳冊還沒來，這杯先來了！不佔便宜，50讓你整杯端去」，搞笑的宣傳手法吸引不少人留言，「50元就整杯端走太壞了」、「不愧是行銷鬼才」、「好期待！一定會爆喝一波」。

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