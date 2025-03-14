Toyz坐牢也玩諧音哏 手搖飲店推出「張家檸檬綠茶」

YouTuber「眾量級CROWD」前情侶檔Andy（左）、家寧日前把所有問題拿到檯面上。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「眾量級CROWD」前情侶檔Andy、家寧日前鬧出兩人分手後，Andy發現自己遭到種種不公待遇，前女友家寧一家人簡直是把經營10年的成果整碗端走，兩人苦心經營10年的頻道沒了，家寧媽媽更掌握公司大部份股權及頻道商標。Andy說自己這麼多年，每個月只領到月薪5.5萬元。網紅「Toyz」劉偉健雖然在坐牢但手搖飲店等餐飲江山早就交由女友篠崎泫幫忙打理，現在又趁著「眾量級」話題正熱，立刻推出「張家檸檬綠茶」。

Toyz的手搖飲料店趁著話題熱度推出諧音滿滿的「張家檸檬綠茶」。（翻攝自Threads）

「張家檸檬綠茶」的宣傳文案也大玩諧音哏，寫著：張家檸檬綠茶…重量級登場！同時也註明「晉嘉ㄏ拎、曾淑有料」巧妙的把張哥、張媽和諧進宣傳；10年經驗用心設計，恰好和「眾量級」經營頻道10年不謀而合；限量55000杯，跟Andy領的月薪一樣多；裏頭的新鮮檸檬原汁也含25％並用小字寫著「的一半」，讓人聯想到家寧持有的股份。

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消費者真的買到「張家檸檬綠茶」。（翻攝自IG）

網友看到消息之後，立刻去買，沒想到真的買到了「張家檸檬綠茶」大杯，還開玩笑說：「吃瓜吃到口渴快來喝ㄟ」、「真的是流量鬼才 魔鬼都藏在細節裡 25％、10年、綠茶、晉嘉、曾淑、55000真的只有自己可以超越自己」、「椅子流量鬼才 我要笑死」。

Toyz入獄前還請大家喝飲料。（翻攝自臉書）

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