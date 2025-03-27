黃子佼這類人多可惡？少女被性侵228次 只因「會員點菜」

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕黃子佼被控在色情網站「創意私房」論壇購買少女淫片，遭台北地檢署以《兒童及少年性剝削防制條例》持有兒童及少年性影像罪起訴，昨（26日）下午是第6次開庭審理，事實上他不僅是「創意私房」的10年資深會員，前後還購買高達2259部少女性影像，受害人達35人之多，年紀最小僅10歲。對此，醫師王姿允痛轟：「下地獄或死刑根本太便宜他們了。」

黃子佼被控在色情網站「創意私房」論壇購買少女淫片。（資料照）

王姿允昨（26日）於臉書發文指出，黃子佼案的判決書中提到，有一名女學生被創意私房會員點菜，遭到性侵228次，且受害者年齡僅有14歲。另外，還有一名12至13歲的孩子被拍了255部影片，讓她忍不住怒批，「這些創意私房的相關人等，下地獄或死刑根本太便宜他們了，應該要全裸拿著身分證被點餐2259次。」

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王姿允也喊話孟耿如，「如果是妳的女兒遇到這種事，妳會希望大家再給加害者一個機會嗎？妳確定不會希望對方下地獄嗎？還覺得這些人可被原諒的，我希望你們的女性家人永遠不會遇到這種事」。

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