黃子佼為何6次出庭都穿「同件襯衫」 犯罪防治學者這樣分析

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕黃子佼被控在色情網站「創意私房」論壇購買少女淫片，遭台北地檢署以《兒童及少年性剝削防制條例》持有兒童及少年性影像罪起訴，昨（26日）下午是第6次開庭審理，值得注意的是，他再度穿上同件藍色襯衫，引起熱議。對此，銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎推測原因。

黃子佼26日又穿著同一件襯衫出庭。（資料照）

黃子佼不僅是「創意私房」的10年資深會員，前後還購買高達2259部少女性影像，受害人多達35人，年紀最小僅10歲，不僅觸犯刑法，個人聲譽也一落千丈，一審依違反《兒童及少年性剝削防制條例》判刑8月，不得易科罰金，且併科罰金10萬。

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昨天是黃子佼第6次出庭，有網友發現他依舊穿著深藍色襯衫現身，手上拿著水瓶，甚至左手都戴著同樣的佛珠，質疑他堅持同樣的打扮，應該是刻意安排的手法，紛紛砲轟他心機太重。不過，據《中時新聞網》報導，王伯頎推測，或許黃子佼覺得這件衣服是他的幸運衣，他希望穿上之後每次出庭都會有好結果。

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