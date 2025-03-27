隋棠罕公開豪宅內部照！夢幻居家擺設網看傻：有夠美

隋棠經常在社群分享家庭生活。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星隋棠嫁給老公Tony十年，婚後育有2子1女，一家五口的生活幸福美滿，隋棠也經常透過社群平台分享家庭生活，今（27）日罕見公開家中精美擺設，令網友看了忍不住讚嘆。

隋棠家中精美擺設曝光。（翻攝自臉書）

隋棠在文中寫下，「認真生活，知足常樂。有安全溫暖的家能回，已是萬幸」，並附上家中餐廳的擺設，可見餐桌上鋪著充滿格調的綠白色花紋桌巾，桌面更擺上多個小花及蠟燭，從另一個角度看，餐桌旁的大片落地窗採用白紗窗簾，自然光線灑落，為家中增添明亮柔和的氛圍，整體看上去相當溫馨。

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隋棠經常健身保持絕佳體態。（翻攝自臉書）

另外，隋棠更曬出自己正在健身的影片，結實的手臂及背部線條一覽無遺，貼文曝光後吸引不少網友敬佩大讚，「好美的居家佈置」、「有夠美」、「妳為什麼這麼帥」、「太帥了吧」，甚至還有人期望未來能在中國選秀綜藝節目《乘風破浪的姐姐》中看見她的身影。

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