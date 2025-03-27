曖昧性感越南人妻！夏騰宏電到狂NG遭劇組虧：好了喔

〔記者蕭方綺／台北報導〕夏騰宏在新戲《化外之醫》飾演外事警察，劇中和飾演越南小吃店老闆娘的阮秋姮的「粉紅泡泡」讓人看了酥麻，今受訪時他害羞透露對方電力十足，「秋姮一開拍就進入狀態，她一直盯著我看，我一直被她電到忘詞，還被攝影師虧『夏騰宏你好了喔，被電到忘詞了嗎』。」他還現場模仿阮秋姮直盯著他，歪頭撩髮的模樣，阮秋姮嬌羞回：「連自己老公都沒這樣做。」

夏騰宏（左）在新戲《化外之醫》和阮秋姮有粉紅泡泡。（公視提供）

阮秋姮會和婆婆、老公一起追劇，她真實生活中也來自越南，但她的遭遇和角色大相逕庭，阮秋姮本人因來台就讀大學而從此在台灣發展，可說是「新住民之光」，但影集中的紅雲並沒有這麼幸運，嫁來台灣之後遭遇家暴、生活艱困，阮秋姮表示這個角色讓她更理解女性在異鄉打拼的辛苦。

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阮秋姮無論是戲裡戲外都積極幫助「黑戶寶寶」，她在現實生活中曾多次擔任志工協助這些沒有身份的孩子，並表示：「這些機構真的很辛苦，需要大家的協助。」她感慨：「這些小孩很可憐，沒有國籍也找不回爸媽，長大之後沒有辦法唸書。在越南也有這樣的孩子，就算上了課也沒有文憑。」

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此外，夏騰宏劇中是嚴肅、對自己要求高、鐵血有原則的人，與他本人的隨性性格完全不符，這對於演出來說既是挑戰，也是有趣的部分。夏騰宏笑拍完戲後腰非常痠，「因為我平時習慣駝背，但這個角色需要挺胸站得比較直，真的很累！」他笑言過去角色不需要挺胸，「以前都演出吸毒犯和流氓，越痞越好！」

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