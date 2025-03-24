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越南影帝發哥扮化外醫 自比一匹馬

越南影帝發哥扮化外醫 自比一匹馬連炳發（中）在《The Outlaw Doctor 化外之醫》飾演醫生「范文寧」。
（公視、中華電信、瀚草文創提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕越南影帝「發哥」連炳發在影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》飾演越南籍整形外科醫師「范文寧」，他形容自己在影集中就像「一匹馬」，笑言：「因為一直跑不停！」

連炳發自認像「馬」，不只是生肖屬馬，他說：「馬很溫順是草食性動物，但牠擁有很強的生命力，跑得很快，而且總是向前奔馳，我也是一個喜歡往前看的人。」從言語間透露出他和角色「范文寧」的相似之處，看似個性溫和、服從於命運，實際上是以行動積極往前，他26歲才出道，但首度主演的電影處女作《雙郎》就獲得越南影帝。

製作人湯昇榮看了《雙郎》，見識到連炳發的魅力與演技，力邀他來台演出。連炳發提到，當時還有收到另一部來自國外製片的邀請，但他最終還是選擇了《The Outlaw Doctor 化外之醫》。原來是他比較兩部劇本和角色後，發現「范文寧」這個角色最讓他感興趣，尤其這是一位他之前未曾飾演過的醫生角色，連炳發說：「每個人物都有他們獨特的趣味之處，而范文寧這個角色的挑戰對我來說非常吸引人。」

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