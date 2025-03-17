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娛樂 最新消息

張鈞甯壓力包夾揭身上全瘀青 許安植揣摩檢察官參考《黑暗榮耀》的她

張鈞甯（右）在《The Outlaw Doctor 化外之醫》飾演的神經外科醫師鄭琬平。（公視、中華電信、瀚草文創提供）張鈞甯（右）在《The Outlaw Doctor 化外之醫》飾演的神經外科醫師鄭琬平。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由公視、中華電信和瀚草文創GrX STUDIO出品的《The Outlaw Doctor 化外之醫》影集15日播出第三、四集後持續引爆討論。飾演越南整型外科醫生范文寧的連炳發，一夕之間成為被檢警懷疑非法執業而追捕的可疑人物。一場在鄭琬平的協助下，范文寧在停車場與母親李紅玉視訊的戲碼，逼哭了不少網友，「這段實在太令人動人，哭完整包面紙！」

影集中連炳發大展醫者仁心在各種艱困環境治療受傷生病的移工，更赤裸裸揭露移工問題，許多失聯移工無法循正常管道就醫，甚至淪為被檢警追捕的處境，看盡移工們面臨不公遭遇的范文寧回到鄭琬平住處，忍不住在大雨中向鄭琬平爆發了壓抑已久的情緒，「你不知道我有多害怕！」鄭琬平安撫情緒激動的范文寧道「你不是一個人」，兩人各自內心恐懼與心酸，發人審思。

連炳發飾演的外籍醫生「范文寧」在東協廣場被夏騰宏追緝。（公視、中華電信、瀚草文創提供）連炳發飾演的外籍醫生「范文寧」在東協廣場被夏騰宏追緝。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

張鈞甯在《The Outlaw Doctor 化外之醫》飾演的神經外科醫師鄭琬平，要照顧腦性麻痺的兒子和患有失智症的父親，她對角色相當心疼：「除了來自照護父親與孩子的壓力，又希望在職場上有所表現，雙重困境讓人身心俱疲。」劇中，飾演張鈞父親的傅雷因罹患失智症，須長期由外籍移工瑪麗亞的看顧，談到一場須由鄭琬平協助失智症父親在浴室中坐上輪椅的對手戲，張鈞甯表示，「因為兩個角色都是在情緒緊繃的狀態下演出，鄭琬平須耗盡全身的力氣搬移體型較高壯的父親，下戲後才發現自己身上因為碰撞多了許多瘀青。」

許安植揣摩劇中檢察官角色，竟是參考《黑暗榮耀》的反派角色演出。（公視、中華電信、瀚草文創提供）許安植揣摩劇中檢察官角色，竟是參考《黑暗榮耀》的反派角色演出。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

許安植、夏騰宏與監製湯昇榮、導演詹淳皓於第三集播出前 （15日）共同出席誠品特映講座，與觀影民眾一同搶先看！飾演外事警察的夏騰宏為台灣和印尼新二代的身份，和飾演檢查檢察官的許安植到處追查可疑的外籍醫師連炳發，夏騰宏表示「為了揣摩這個角色，投入了大量的心力在練習不同語言，背台詞時真的差點被考倒，另外體能上也是一大考驗，光是一顆鏡頭，可能就要重複跑十次！」許安植在接獲檢察官的角色後，參考《黑暗榮耀》中廉惠蘭飾演的角色「姜賢南」，「我告訴自己就算是被討厭也沒關係，就是要做到最好！」

現場民眾認為「《The Outlaw Doctor 化外之醫》的醫療畫面甚至做得比許多日韓醫療劇都還要逼真，覺得相當驚艷！」導演詹淳皓表示：「這就是當初我們拍攝《The Outlaw Doctor 化外之醫》的決心，所有的手術場面我們都是直球對決、毫不遮掩，不只是張鈞甯和連炳發勤練手術姿勢和細節，在特效化妝也下了很多功夫，期待這部影集可以讓觀眾看到不一樣的新風貌！」飾演張鈞????獨生子的演員謝以樂被譽為新一代「天才童星」，也在誠品特映講座驚喜登場！「因為很擔心演不好，所以拍攝之前每天都在練習走路的姿態和癲癇發作的樣子。」許多影迷讚賞謝以樂飾演腦麻兒「晧晧」的演技，還以為以樂是真的腦麻病童！

《The Outlaw Doctor 化外之醫》講述在深夜幽暗的停屍間，一場祕密手術使兩位素昧平生的角色命運交織。醫生鄭琬平（張鈞甯飾）專心治療病童，卻忽略了自己的孩子；越南整型外科醫生范文寧（連炳發飾）為了支付母親龐大的醫療費在台非法執業。每週六晚間9點在公視播出，每次播出兩集，共11集；同日晚上10點（臺灣時間），中華電信MOD、Hami Video、公視+、愛奇藝國際版、越南K+和印尼CATCHPLAY+同步上線。另外，八大戲劇台自4月6日起，每週日晚間8點播出，每次播出兩集。

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