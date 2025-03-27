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娛樂 最新消息

（影）Taiwan Action罷免片第三彈登場 強調：亡國感來襲

在「每日一字」篇講解「國」字的甜妹，再度提醒罷免第二階段連署倒數中。（翻攝自YouTube）在「每日一字」篇講解「國」字的甜妹，再度提醒罷免第二階段連署倒數中。（翻攝自YouTube）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕大罷免二階段連署進行中，由百位影視工作者參與的Taiwan Action公民罷免影片計畫也推出第三部作品。先前在「每日一字」篇穿著旗袍甜美講解「國」字的女主持人，這次在影片喊話：「罷免第二階段連署書倒數中，現在就去填，趁你...還可以...。」，接著甜美笑容漸漸轉為驚悚，背景的紅色搭上警報音，展現出急迫與重要。

該作品導演朱詩鈺強調她想表達的是期待台灣永保平安、遠離戰爭。倘若台灣力量變弱，就會離戰爭更近。朱詩鈺更指出：這場戰爭走就開始了，這次敵人不只在海的另一邊。

這次在影片中也強調武統中配的囂張言論。（翻攝自YouTube）這次在影片中也強調武統中配的囂張言論。（翻攝自YouTube）

除了各地被罷免的人選各式荒腔走板言論之外，這次就連近日引發熱議的「武統中配」也成為影片重要環節。在罷免片第三彈當中，中配用囂張的表情搭配：「台灣人都是砲灰」，讓人進一步感到滿滿「亡國感」。

朱詩鈺也希望透過影片創作者的身分，用畫面好好說故事，也希望把軍事威脅和國會議員行動剪接再一起，更凸顯出過去一年台灣發生的荒誕事件。朱詩鈺也承認，倘若觀眾在這支影片看見出恐懼與亡國感，這就是她本人最真誠的感受，也是她想傳達的想法。

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