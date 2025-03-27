金賽綸「臉貼臉」金秀賢照片時間出爐 律師親口回應了

〔記者鍾志均／綜合報導〕金賽綸家屬今（27）委託律師傅知錫（音譯）出面開記者會，表達金賽綸遺屬希望外界能停止對他們的過度指責，至於外界關心，當初流出的雙金「臉貼臉」照片，究竟何時拍攝？律師給出解答。

韓媒《Xports News》問到，最早公開的金賽綸與金秀賢「臉貼臉」的合照，具體拍攝時間是哪一天？是否就如金秀賢方表示，是金賽綸成年後的照片？傅知錫坦言，這場記者會，只想替金賽綸與其家屬恢復名譽，「關於那張臉貼臉的照片，當時金賽綸有向家人傳訊說『那是2016年拍的照片。』她本人親口對家人說明過。」

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也有記者問到，金秀賢在金賽綸家「下衣失蹤洗碗照」是何時拍攝的？律師提到，涉及技術性問題，例如照片搬移、手機格式等技術限制，需要更多時間確認細節。

金賽綸當初和金秀賢臉貼臉照片，引發軒然大波。（翻攝自X，合成照）

韓媒追問，金賽綸家屬曾一口咬定金秀賢在家中「下衣失蹤照」是對未成年的證據，律師回應：「我們從未說過那是未成年時拍的照片。」表示之所以公開，是因金秀賢方聲稱「從未去過她家」，才讓我們拿出該照片，證明他的說法不實。

此外，關於橫豎研究所曾揚言，手握金秀賢有比「N號房」還嚴重的證據，律師表示，「我們確實掌握了相當程度的資訊，但再次強調，今天是為了喚起大家對金秀賢態度的警覺，並非為了傷害金賽綸本人或其家屬名譽，因此這部分內容目前仍不會公開。」

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