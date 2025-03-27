愛情長跑10年！辣妹放話挑戰「婚前千人斬」 男友大方相挺

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕情色網美安妮（Annie Knight）有「澳洲性生活最活躍女性」之稱，去（2024）年與高達600位男性激戰，並喊話今年將挑戰「1年內千人斬」。事實上，她有一位交往10年的男友，且兩人近日成功訂婚，儘管如此，她表示自己不會改變生活方式，仍會朝著目標前進，未婚夫對此相當力挺。

安妮與未婚夫24日完成訂婚。（翻攝自IG）

據《每日郵報》報導，安妮24日晚上在比佛利山莊與男友詹姆斯（James Brayshaw）一起共進晚餐，並完成訂婚。她透露，兩人的愛情已經長跑10年，未婚夫比任何人了解她，甚至超越自己，「我們一起經歷了這麼多，我們對彼此的支持和愛是無與倫比的」，強調未婚夫能夠接受最真實的她。

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安妮去年成功挑戰600人斬。（翻攝自IG）

值得注意的是，安妮曾放下豪語，今年要挑戰與千位男性發生性關係，如今將與男友進入下一個人生階段，她表示，婚姻不會改變任何事，未婚夫相當支持她，理解她對工作的熱愛，因此仍會繼續與數百名男子激戰，完成自己的目標。她也提到，未婚夫對自己完全忠誠，遵守一夫一妻，拒絕與其他女性發生關係。

這段關係與安排對於其他人而言也許有點特別，但安妮認為，開放的溝通和誠實是能讓這種「非傳統」關係正常運作的關鍵。雖然兩人尚未確定婚期，但他們已經計畫在澳洲黃金海岸定居。

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