蔡康永怎麼老成這樣？暴瘦照流出 她急解釋「是我拍得不好」

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕63歲知名主持人蔡康永近日在日本東京旅遊時被中國粉絲偶遇，大方同意拍合照，更露出親切微笑，不料照片在微博曝光後，意外引發部分網友議論，「怎麼蒼老這麼多」，讓巧遇他的粉絲嚇得急現身解釋，是自己拍攝的問題。

一名網友在東京巧遇蔡康永，開心曬出合照，蔡康永近況也被認為相比之前蒼老不少。（翻攝自IG、微博）

近日，一名網友興奮將跟蔡康永的合照Po上網炫耀，照片中蔡康永身穿印花深色襯衫，帶著鴨舌帽與黑框眼鏡，對鏡頭露出溫柔微笑。該名網友表示，原先只是抱著會打擾到對方的心情上前打招呼，沒想到蔡康永本人超親切，不僅主動開口詢問是否要合照，還跟她們閒聊了一陣子。

不過仔細看該照片，可以看出蔡康永氣色不太好，整個人也瘦一大圈，網友忍不住留言「怎麼好蒼老的感覺」、「康永哥怎麼老成這樣了」，該網友不久後也急留言解釋，「是我們拍得不好啊！本人完全不像他這個年紀的，保養得很好呢，但看起來是有瘦一些」。

