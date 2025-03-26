晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳婉君揭趙駿亞暴行！孫樂欣「家暴從來沒最後一次」網全點頭

趙駿亞家暴吳婉君惹議。（翻攝自臉書）趙駿亞家暴吳婉君惹議。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕男星趙駿亞驚傳家暴，對象正是先前曾傳緋聞的八點檔女星吳婉君；吳婉君發出聲明指控，趙駿亞在交往期間言語暴力、情緒勒索及肢體暴力，消息一出引發譁然，女星鍾欣怡老公孫樂欣也對此發表看法。

相關新聞：吳婉君心碎再發聲！揭趙駿亞施暴「深夜失眠吐心緒」

據悉，趙駿亞與吳婉君13日發生爭執，趙駿亞動怒出手掐住吳婉君頸部拉扯，造成她頸、臉部紅腫及擦挫傷，吳婉君前往醫院驗傷，並至中和警分局提告傷害及聲請保護令，她表示趙駿亞暴行烙印下難以消除的夢魘，兩人也無復合可能。

孫樂欣表示家暴從來沒有最後一次。（翻攝自臉書）孫樂欣表示家暴從來沒有最後一次。（翻攝自臉書）

趙駿亞陷入家暴風波後，孫樂欣在社群發文直言「家暴這件事，只有第一次跟下一次，從來沒有最後一次。」網友也同意附和「說的好！要讓女性有警覺意識！這種人跟黃子佼一樣需要被撻伐，憑什麼踐踏女性」、「很想加一句：同理可證出軌」、「一打成主顧會上癮的，所以一次都不行」、「家暴跟外遇⋯是一樣的！無止盡⋯⋯⋯⋯」、「總是有這種仗勢欺人的人，自圓其說合理化失控行為的人！！」

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆拒絕暴力，請撥打110☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中