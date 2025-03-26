吳婉君揭趙駿亞暴行！孫樂欣「家暴從來沒最後一次」網全點頭

趙駿亞家暴吳婉君惹議。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕男星趙駿亞驚傳家暴，對象正是先前曾傳緋聞的八點檔女星吳婉君；吳婉君發出聲明指控，趙駿亞在交往期間言語暴力、情緒勒索及肢體暴力，消息一出引發譁然，女星鍾欣怡老公孫樂欣也對此發表看法。

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據悉，趙駿亞與吳婉君13日發生爭執，趙駿亞動怒出手掐住吳婉君頸部拉扯，造成她頸、臉部紅腫及擦挫傷，吳婉君前往醫院驗傷，並至中和警分局提告傷害及聲請保護令，她表示趙駿亞暴行烙印下難以消除的夢魘，兩人也無復合可能。

孫樂欣表示家暴從來沒有最後一次。（翻攝自臉書）

趙駿亞陷入家暴風波後，孫樂欣在社群發文直言「家暴這件事，只有第一次跟下一次，從來沒有最後一次。」網友也同意附和「說的好！要讓女性有警覺意識！這種人跟黃子佼一樣需要被撻伐，憑什麼踐踏女性」、「很想加一句：同理可證出軌」、「一打成主顧會上癮的，所以一次都不行」、「家暴跟外遇⋯是一樣的！無止盡⋯⋯⋯⋯」、「總是有這種仗勢欺人的人，自圓其說合理化失控行為的人！！」

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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