奇幻影展公布神祕影片！還有800萬粉絲印度男神跨海來台

〔記者許世穎／台北報導〕2025金馬奇幻影展今（26）日公布節目專刊未曝光的「神祕影片」，由奧地利導演約翰娜莫德入選柏林影展主競賽的心理驚悚新作《懼嬰》（Mother’s Baby），將在奇幻影展舉行亞洲首映。影展也同步公開星光熠熠的影人出席名單，印度導演吉辛拉爾與演員托維諾湯瑪斯更將跨海來台熱情響應。

2025金馬奇幻影展公布神祕影片為《懼嬰》。（金馬執委會提供）

導演約翰娜莫德取材親身經歷的《懼嬰》，描繪一心求子的指揮家陷入產後憂鬱，不僅與孩子感到疏離，母職的心理重擔更讓精神狀況瀕臨崩潰邊緣。《老娘要革命》瑞士影后瑪莉勒恩貝格獨挑大樑，與《抓狂美術館》歐洲影帝克萊斯邦驚喜出演。影片細膩捕捉新手媽媽的焦慮，詭譎音效與精湛表演加乘，滲出滿滿心理驚悚況味，將初為人母的喜悅化為無法醒來的噩夢，叫人心碎又不寒而慄。

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《莫萊塢之神燈怪盜》主演托維諾湯瑪斯曾被評為印度最具影響力男演員，在IG擁有820萬粉絲。（金馬執委會提供）

今年奇幻影展也力邀海內外影人共襄盛舉，一同歡慶電影嘉年華！印度億萬票房大片《莫萊塢之神燈怪盜》的導演吉辛拉爾，與IG擁有820萬粉絲、曾被評為印度最具影響力男演員的「南印男神」托維諾湯瑪斯，將特別來台參與首映，與影迷們相見歡。

《莫萊塢之神燈怪盜》導演吉辛拉爾將來台出席金馬奇幻影展。（金馬執委會提供）

其他出席影人還有《熱帶魚》導演陳玉勳、《白蟻餵食秀》導演張徐展、《太空站士》導演蘇匯宇、《親密之海：第1-2集》主演瑞瑪席丹、于子育、蔡亘晏，和監製兼編劇吳宗祐，與開幕片《囍宴》的製片郭曉慶，皆會親臨影展和觀眾互動交流。《愛，總有開始的地方》不只導演林孝謙現身說法，還有歌手周興哲親自到場獻唱，和粉絲們一同沉醉電影餘韻。

2025年金馬奇幻影展將於4月11日至20日展開，節目專刊與活動資訊已全數於官網上線，選片指南將在3月28日舉辦，並於3月30日正式開放影展售票。更多精彩片單與周邊活動訊息將陸續公佈，請鎖定金馬官網、Facebook、IG粉絲專頁，或下載金馬APP，掌握第一手消息。

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