晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

柯以柔發炎險敗血！鬼門關前被救回激讚「台灣醫療真的很棒」

柯以柔住院治療8天後，今稍早順利出院。（翻攝自臉書）柯以柔住院治療8天後，今稍早順利出院。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕柯以柔近日健康亮起紅燈，起初身體開始忽冷忽熱，無感冒症狀卻反覆燒退，就診後才發現是泌尿道感染發炎，所幸及時求醫否則最嚴重恐致敗血症。如今，柯以柔在醫師建議下住院治療8天終於出院，整體健康狀態也逐漸恢復中，她為此感激表示「台灣醫療真的很棒！」

相關新聞：柯以柔腎臟泌尿道發炎 健康亮紅燈住院逾5天

柯以柔透露，近日突然反覆發燒、退燒、渾身發冷，最終在阿嬤的堅持下才奔院求診，在經過一連串的檢查後，直接被醫師要求立刻辦理住院，這才得知主因是大腸桿菌跑到泌尿道，連帶影響到腎臟也引發高燒不退，從而導致身體發炎指數過高，若未及時求醫最壞狀況恐引發敗血症。

住院第8天，柯以柔今（26日）稍早順利迎來出院，她表示白血球指數從急診的17000，降到現在的2000多，發炎指數雖從9.45降至2.5，不過身體仍是處在發炎狀態，因此不可勞累及熬夜，出院也必須持續服用抗生素，她也透露，入院的8天住在健保雙人病房僅花費2178元，這讓她由衷激讚，「台灣醫療真的很棒～好幸福！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中