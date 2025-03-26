柯以柔發炎險敗血！鬼門關前被救回激讚「台灣醫療真的很棒」

柯以柔住院治療8天後，今稍早順利出院。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕柯以柔近日健康亮起紅燈，起初身體開始忽冷忽熱，無感冒症狀卻反覆燒退，就診後才發現是泌尿道感染發炎，所幸及時求醫否則最嚴重恐致敗血症。如今，柯以柔在醫師建議下住院治療8天終於出院，整體健康狀態也逐漸恢復中，她為此感激表示「台灣醫療真的很棒！」

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柯以柔透露，近日突然反覆發燒、退燒、渾身發冷，最終在阿嬤的堅持下才奔院求診，在經過一連串的檢查後，直接被醫師要求立刻辦理住院，這才得知主因是大腸桿菌跑到泌尿道，連帶影響到腎臟也引發高燒不退，從而導致身體發炎指數過高，若未及時求醫最壞狀況恐引發敗血症。

住院第8天，柯以柔今（26日）稍早順利迎來出院，她表示白血球指數從急診的17000，降到現在的2000多，發炎指數雖從9.45降至2.5，不過身體仍是處在發炎狀態，因此不可勞累及熬夜，出院也必須持續服用抗生素，她也透露，入院的8天住在健保雙人病房僅花費2178元，這讓她由衷激讚，「台灣醫療真的很棒～好幸福！」

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