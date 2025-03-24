柯以柔腎臟泌尿道發炎 健康亮紅燈住院逾5天

柯以柔傳出健康亮紅燈，已住院逾5日。（翻攝自柯以柔臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕柯以柔20日發文透露健康亮紅燈，曝光身在醫院手臂插著針頭照片，表示自12日身體開始忽冷忽熱，因為無感冒症狀，反覆燒燒退退，隔幾天掛急診，醫生叫她趕緊辦住院！

事出突然，連柯以柔自己都沒料到會變成這樣，她說身體雖然不舒服，但吃過藥後感覺好像也沒什麼問題，之後反覆發燒、退燒，先到診所看過醫生以為沒事，怎料隔天又突然感覺渾身發冷，「阿嬤覺得這樣一直發燒絕對有問題，一聲令下立刻帶著我殺到急診，到醫院之後抽血、驗尿、X光、超音波通通來一遍，一連串檢查過後，醫生直接要求住院」，因為她已在急診室燒到不省人事。

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昨（23）日柯以柔發文報平安，表示已住院第5天身體恢復不錯，透露住院檢查結果主因「大腸桿菌跑到泌尿道導致發炎跟左腎臟發炎」，「醫生說很幸運，我中的大腸桿菌是最簡單的，目前已從三級強效抗生素降為二級，住院療程需要7-10天、看個人恢復狀況。」

至於為什麼會發生這個情況呢？柯以柔轉述醫生說法：「太忙太累、壓力太大，加上若是水喝的不夠多，來不及把病菌沖洗掉，就讓病菌有機可趁了！總之，多喝水沒事、沒事多喝水，一天至少2000CC，適度休息也很重要。」

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