白冰冰遊尼泊爾速學會唱民謠！秀「超狂記憶力」背後藏洋蔥

白冰冰開心跟尼泊爾當地人自拍。（長興影視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰經營個人YouTube節目《誠懇逗陣》，近期她展開尼泊爾之旅，遇到巧遇一年一度的灑紅節（Holi），臉上被灑上彩色粉末，與當地人一起狂歡跳舞，她特別現學現賣唱起尼泊爾民謠，超強的歌詞記憶力讓當地人刮目相看，她笑說：「我只在車上學了3次，就會唱了。」她也透露可能是小時候忙家事，只能用零碎時間學習，就訓練出超強記憶力。

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灑紅節在印度的重要性是僅次於傳統新年，在印度教曆12月的月圓日（春天的第一個滿月日），慶祝春天的到來，通常日期會在3月，今年在3月13日，這一天白冰冰前往尼泊爾少數民族古隆村，她臉上被抹上彩色粉末，跟著當地人跳舞狂歡，她笑說：「在台灣沒機會去年輕人去的春吶，來尼泊爾入境隨俗參加男女老幼都愛的灑紅節，十分有趣。」

白冰冰開心參加尼泊爾的灑紅節，與大家同歡。（長興影視提供）

白冰冰不會說尼泊爾話，但趁著這次尼泊爾之行，不但學會用尼泊爾文數1到10，還可以現學唱當地的民瑤《杜鵑花開了》，唱完當地都為她超強的歌詞記憶力點讚，問她秘訣為何？她說：「記憶力是重點。」

她提到記憶力超群的原因，是因為她小時候有做不完的家事，沒時間寫功課，都是趁著升旗後的5分鐘狂寫，「一邊寫，我就一邊記，寫過的功課就會印在腦裡，才能考試第一名。」白冰冰還提到以前拍八點檔，她只要一進攝影棚就丟本，「我不僅記自己的台詞，也會記對方的，很多人以為我有學過速記，其實都是小時候環境所逼。」

白冰冰還有很厲害的識人能力，像這次出遊團員20多人，只在吃飯時介紹過一次，她第2天就記住大家的名字，讓團員們都很驚訝，也覺得自己受重視。她也以此教導子弟兵，「俗語有句話叫『毋識字，請人看；毋識人，死一半』，記住別人的名字，對人生是有幫助。比如你看到長官、粉絲，可以叫出對方的名字，那種高興程度是不一樣的。我剛出道沒有星媽照顧，只能仰人鼻息、看人眼色，哪個長官過來，我都會記得他們的名字，對方自然對你印象深刻。我從小就是這樣過來的，老了就不會老人失智。」

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