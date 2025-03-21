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娛樂 最新消息

男星錄影突爆哭「節目中斷」 白冰冰急關心

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持《超級冰冰Show》本週來賓找來歌王沈文程，他在節目上宣傳《五月十一彼下埔》巡演5／10、5／11一連兩天將在台北和台中開唱，沈文程更在現場直接開場經典金曲《五月十一彼下埔》，讓主持人大呼他是妖怪，這麼多年來聲音依舊高亢響亮。

蔡佳麟（中）與沈文程（左）合唱突淚崩，引白冰冰關心。（民視提供）蔡佳麟（中）與沈文程（左）合唱突淚崩，引白冰冰關心。（民視提供）

陽帆直呼沈文程嗓音更勝以前，郭忠祐更是爆料沈哥因為確診後，咳出40年老痰像是打通任督二脈，聲音整個都出來，每個人崇拜的形容詞逗得沈文程笑到不行。

節目中沈文程特別提到蔡佳麟演唱《心事誰人知》時，看著他的背影真的變得很不一樣，白冰冰邀請沈文程與蔡佳麟合唱《男兒的心聲》，沒想到蔡佳麟突然爆哭流下男兒淚，錄影中突然NG全場停下。

相關新聞：〈人物專訪〉沈文程迎70健檢沒紅字 拒當「三婚男」-雙金歌王不急引退 讚江蕙做自己 期待兩人再合作

看到沈文程感動不已的蔡佳麟，歌詞中「青春年少無時定 明知壞路偏偏行」思緒萬千湧上心頭，一路硬撐的蔡佳麟不多話，從吊車司機走到現在台語歌本土一哥，沈文程說知道他從新人一路走到現在，一定很多不容易，兩人再次重新合唱，看著情緒久久不能自己的蔡佳麟，白冰冰問還可以繼續唱嗎？穩住情緒的蔡佳麟點點頭，沈文程再次展現大哥氣勢拍蔡佳麟說：「沒關係！我在旁邊」，兩位男子漢英雄惜英雄的互動，更是感動所有人。

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