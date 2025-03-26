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娛樂 電視

婚前英雄婚後落跑 蘿莉塔吐槽老公：地震一來跑最快

〔記者侯家瑜／台北報導〕《同學來了》明（27日）晚9點播出「對牛彈琴牠終究聽得見，老公！為何我的話你就是聽不見」，蘿莉塔不滿老公總是把話聽一半，更直指直指對方婚前婚後差很大。

蘿莉塔抱怨老公婚前婚後差異大。（中天提供）蘿莉塔抱怨老公婚前婚後差異大。（中天提供）

蘿莉塔透露一次：「我要做寶寶副食品，請老公去超市買牛肉，結果他沒買，只買了一堆自己想吃的東西。」而她也提到老公婚前婚後差很大，「交往時，他總是很照顧我，每次地震發生，都會立刻衝過來抱住我說『我保護妳』，讓我覺得好安心。」然而前陣子地震時，她和孩子還坐在沙發上驚魂未定，轉頭卻發現老公已經自己衝到門口，毫無猶豫地逃命，她當下又氣又無奈：「你不是說要保護我們嗎？結果你跑最快！」

蘿莉塔還提到最近和老公常為了小孩的教養方式爭執不斷，「他堅持小孩一定要吃完飯才能下桌，但我覺得吃飯應該是開心的事，不能逼迫。」她語氣中帶著不滿，接著抱怨：「而且他自己吃飯也是走來走去，身教根本沒做好，卻還要求小孩遵守規矩，這不是雙重標準嗎？」無奈兩人三天兩頭就為此吵得不可開交。

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