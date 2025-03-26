小粉紅嗆「台獨女人不要臉」 賈永婕霸氣反擊

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛2月2日病逝日本，「S媽」黃春梅經常在臉書發文悼念女兒，悲傷文字總是惹人鼻酸，與S家交情甚好的賈永婕22日PO文替S媽加油打氣，籲對方照顧好自己。沒想到如此溫馨的貼文，引來小粉紅的酸言酸語，對此，賈永婕霸氣反擊。

賈永婕反嗆小粉紅。（資料照）

賈永婕22日發文替S媽打氣，「徐媽媽我們感同身受你的悲痛，但是你要好好照顧自己，我們愛你，你保重」。S媽也於1天後回覆，「愛妳，有妳們這群寶貝淘靠著，我一定要挺過去，50天了」，賈永婕二度回應，「徐媽媽加油，不要被惡人影響」，暖心貼文引不少網友湧入留下祝福。

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中國假帳號留言痛轟「台獨女人，惡毒」，賈永婕霸氣反擊。（翻攝自臉書）

賈永婕留言回應小粉紅。（翻攝自臉書）

不料，貼文底下出現一名用「簡體字」留言的網友，直指賈永婕是「台獨女人」，還轟她「惡毒」、「假惺惺、不要臉」。對此，賈永婕不忍反嗆，「假帳號比較假喔」、「假帳號哭哭」。

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