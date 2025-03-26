母愛偉大！ 李子雄兒罹妥瑞氏症 小20歲妻研究健康食物

李子雄2010年再婚，妻子比她小20歲、有「回族第一美女」之稱的中國女星王雅琦。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕65歲資深港星李子雄曾以電影《英雄本色》反派角色走紅，2018年老來得子再添丁當爸，大小兒子相差23歲。

李子雄與小他20歲中國女星王雅琦2010年結婚，這幾年常分享父子盡享天倫之樂影片，家庭幸福，不過近日王雅琦落淚分享兒子原來在4歲時確診罕見疾病妥瑞氏症。

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王雅琦透露兒子Kyle在4歲時發病，她說：「他4歲那年，我第一次被嚇得手足無措，他從幼兒園回來，發現他眼睛不停地眨，當時家裡愣了一下，因為他那種眨是完全不受控制的。」

當時，她替兒子點好幾天眼藥水，但情況沒改善還越來越糟，「他開始聳鼻子、挑眉毛，特別是有壓力、緊張時，症狀更明顯。」王雅琦發現不妙立刻帶兒到醫院神經內科檢查，確診罹患抽動症，即妥瑞氏症。

藝人邵庭患有妥瑞氏症，她正向面對。（翻攝自邵庭臉書）

王雅琦進一步表示，兒子發作時完全不受控制抽動，經檢查更被告知兒子是過敏體質，只能觀察，如果嚴重需要用藥物控制。她哽咽說：「醫生都沒辦法，我能怎麼辦？我不能看著他越來越嚴重吧？」接著靠自己上網找資料和病例，更帶兒子到專業實驗室做測試，發現兒子對小麥、牛奶、雞蛋、鱈魚等食物全部有中度至重度的不耐問題，「但上述都是兒子愛吃食物，更常每天吃麵。」

王雅琦也觀察，兒子每次吃完麵約20分鐘，便會出現抽動症狀。為了兒子，她改變飲食習慣及按摩兒子脾胃，更為了兒子不能吃小麥，研究用無麩質食材，讓他吃用米粉做成食物。港媒報導經過1個月後，兒子情況有改善，事隔2年，如今6歲的兒子都沒再出現抽動症復發情況。

在台灣演藝圈，藝人邵庭也患有妥瑞氏症。

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