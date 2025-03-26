晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

母愛偉大！ 李子雄兒罹妥瑞氏症 小20歲妻研究健康食物

李子雄2010年再婚，妻子比她小20歲、有「回族第一美女」之稱的中國女星王雅琦。（香港星島日報）李子雄2010年再婚，妻子比她小20歲、有「回族第一美女」之稱的中國女星王雅琦。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕65歲資深港星李子雄曾以電影《英雄本色》反派角色走紅，2018年老來得子再添丁當爸，大小兒子相差23歲。

李子雄與小他20歲中國女星王雅琦2010年結婚，這幾年常分享父子盡享天倫之樂影片，家庭幸福，不過近日王雅琦落淚分享兒子原來在4歲時確診罕見疾病妥瑞氏症。

相關新聞：《英雄本色》反派男星回春 娶小20歲嫩妻老來得子

王雅琦透露兒子Kyle在4歲時發病，她說：「他4歲那年，我第一次被嚇得手足無措，他從幼兒園回來，發現他眼睛不停地眨，當時家裡愣了一下，因為他那種眨是完全不受控制的。」

當時，她替兒子點好幾天眼藥水，但情況沒改善還越來越糟，「他開始聳鼻子、挑眉毛，特別是有壓力、緊張時，症狀更明顯。」王雅琦發現不妙立刻帶兒到醫院神經內科檢查，確診罹患抽動症，即妥瑞氏症。

藝人邵庭患有妥瑞氏症，她正向面對。（翻攝自邵庭臉書）藝人邵庭患有妥瑞氏症，她正向面對。（翻攝自邵庭臉書）

王雅琦進一步表示，兒子發作時完全不受控制抽動，經檢查更被告知兒子是過敏體質，只能觀察，如果嚴重需要用藥物控制。她哽咽說：「醫生都沒辦法，我能怎麼辦？我不能看著他越來越嚴重吧？」接著靠自己上網找資料和病例，更帶兒子到專業實驗室做測試，發現兒子對小麥、牛奶、雞蛋、鱈魚等食物全部有中度至重度的不耐問題，「但上述都是兒子愛吃食物，更常每天吃麵。」

王雅琦也觀察，兒子每次吃完麵約20分鐘，便會出現抽動症狀。為了兒子，她改變飲食習慣及按摩兒子脾胃，更為了兒子不能吃小麥，研究用無麩質食材，讓他吃用米粉做成食物。港媒報導經過1個月後，兒子情況有改善，事隔2年，如今6歲的兒子都沒再出現抽動症復發情況。

在台灣演藝圈，藝人邵庭也患有妥瑞氏症。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中