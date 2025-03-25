晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

北藝大高階經理人研究所放榜 北流董事長黃韻玲摘榜首

〔記者楊綿傑／台北報導〕北藝大碩博士班招生考試今放榜，音樂人、台北流行音樂中心董事長黃韻玲考取高階經理人藝術碩士在職專班，還拿下榜首，北藝大副校長兼藝術管理研究所所長劉蕙苓表示，黃韻玲在口試及書面資料中，提出北流轉型相關研究計畫，內容深入且明確因而獲得青睞錄取。

北流董事長黃韻玲考上今年北藝大高階經理人研究所，還得到榜首。（北藝大提供）北流董事長黃韻玲考上今年北藝大高階經理人研究所，還得到榜首。（北藝大提供）

鑑於藝文界高階經理人的進修管道不多，藝文管理的人才培養有斷層之虞，北藝大自去年起在藝術行政與管理研究所下成立「領導與決策高階經理人藝術碩士在職專班」，招生8名。

劉蕙苓指出，該班這2年吸引不少藝文界和企業界高階主管報考，而今年由黃韻玲以最高分獲得錄取，其他錄取者也有將藝術帶入偏鄉的知名企業董事長、藝文產業的高階主管、及將家族事業轉型投入地方發展的藝術界人士。

相關新聞：復興實中校慶「辦在小巨蛋」林宥嘉現場開唱！民眾：一整排豪車

劉蕙苓說，黃韻玲在流行音樂領域專研頗深，她在口試及書面資料中，對北流如何轉型所涉及的文化政策與營運管理，提出研究計畫深入且明確，因而獲得評審老師高度肯定，認為這對未來藝文機構營運將有相當助益。

黃韻玲在第一時間接到錄取通知時，十分興奮，她表示，期望透過校方所提供系統化學習，能精進自己在管理與文化政策相關知識，使流行音樂的人才培育及未來發展更為健全。她已在妥善安排好公務之餘的時間，重當學生將全心投入。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中