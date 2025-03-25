北藝大高階經理人研究所放榜 北流董事長黃韻玲摘榜首

〔記者楊綿傑／台北報導〕北藝大碩博士班招生考試今放榜，音樂人、台北流行音樂中心董事長黃韻玲考取高階經理人藝術碩士在職專班，還拿下榜首，北藝大副校長兼藝術管理研究所所長劉蕙苓表示，黃韻玲在口試及書面資料中，提出北流轉型相關研究計畫，內容深入且明確因而獲得青睞錄取。

北流董事長黃韻玲考上今年北藝大高階經理人研究所，還得到榜首。（北藝大提供）

鑑於藝文界高階經理人的進修管道不多，藝文管理的人才培養有斷層之虞，北藝大自去年起在藝術行政與管理研究所下成立「領導與決策高階經理人藝術碩士在職專班」，招生8名。

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劉蕙苓指出，該班這2年吸引不少藝文界和企業界高階主管報考，而今年由黃韻玲以最高分獲得錄取，其他錄取者也有將藝術帶入偏鄉的知名企業董事長、藝文產業的高階主管、及將家族事業轉型投入地方發展的藝術界人士。

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劉蕙苓說，黃韻玲在流行音樂領域專研頗深，她在口試及書面資料中，對北流如何轉型所涉及的文化政策與營運管理，提出研究計畫深入且明確，因而獲得評審老師高度肯定，認為這對未來藝文機構營運將有相當助益。

黃韻玲在第一時間接到錄取通知時，十分興奮，她表示，期望透過校方所提供系統化學習，能精進自己在管理與文化政策相關知識，使流行音樂的人才培育及未來發展更為健全。她已在妥善安排好公務之餘的時間，重當學生將全心投入。

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