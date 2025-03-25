金賽綸閨密上《橫豎研》爆哭 怒罵前男友不是人

金賽綸（左）與金秀賢的糾紛仍未落幕，反而愈演愈烈。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國男星金秀賢與已故女星金賽綸的「雙金事件」仍未落幕，而且出來指證的人愈來愈多，關係也愈來愈複雜。隨著韓媒《The Fact》報導金賽綸前男友K先生說法，自媒體YouTube頻道《橫豎研究所》（以下簡稱：橫豎研）也找來金賽綸閨密出面說出自己親眼看見的狀況。《橫豎研》採訪了自稱是金賽綸閨密的A女，A女不斷哭泣，並大罵K先生根本不是人。

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韓媒《The Fact》報導中金賽綸前男友K先生指出金賽綸的死亡與金秀賢無關，主要是「金（金賽綸）家冷血舉動」。《橫豎研》則找來金賽綸閨密A女說明自己親眼所見的一切。《橫豎研》主播金世義強調，為使訪問更具可信度，刻意沒有將受訪女子聲音後製，也就等於「知道的就知道」。

《橫豎研》主播金世義強調，為使訪問更具可信度，刻意沒有將受訪女子聲音後製。（翻攝自YouTube）

A女表示自己跟金賽綸是好友，K先生出面接受採訪後，金賽綸的家人承受很大的痛苦，她和金賽綸是閨密，且去年幾乎都住在金賽綸家，所以她確定家屬對金賽綸非常關心，也更堅定她要替金賽綸、金賽綸遺屬申冤。A女表示她見過K先生，這次K先生願意出面爆料並寫下事實證明書，猜測應是受到金秀賢經紀公司或者前經紀人威脅。金世義也問了金賽綸到美國秘密結婚的事情，A女表示金賽綸可能覺得在韓國生活很辛苦，才想到美國，不過墮胎她則認為不太可能。

《橫豎研》找來金賽綸閨密A小姐（右）爆料。（翻攝自YouTube）

A女哭著說，金賽綸因為聯繫不上金秀賢，曾經親筆寫信想要到金秀賢住處親手交給他，卻沒有成功，當時金賽綸感到相當無助，兩個人講電話的時候金賽綸還哭了。另A女非常感動的是，金賽綸自己身處人生低潮，但卻在A女感到辛苦的時候，特別傳訊息鼓勵她，這讓她更心疼金賽綸，對於造謠者痛恨至極。

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