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「橫豎研究所」痛批韓媒超爛！金賽綸前男友身分疑曝光

「橫豎研」找來金賽綸的閨密、金賽綸的老公說法，證實金賽綸在1月12日結婚。（翻攝自IG）「橫豎研」找來金賽綸的閨密、金賽綸的老公說法，證實金賽綸在1月12日結婚。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓媒《The Fact》今（25）找來金賽綸前男友K男受訪，明確指出金賽綸之死和金秀賢無關；YT「橫豎研究所」稍早繼續反擊，痛批《The Fact》超爛，為了力保金秀賢和YTR李鎮浩，根本就像獵犬一樣幹事。

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「橫豎研究所」更指出，爆料時，K男的名字不小心曝光，就叫李燦熙（音譯），狂酸李燦熙因為是金賽綸的前男友，氣不過才出面爆料，甚至懷疑他受到金秀賢方面的威脅，於是才出面接受訪問。

今「橫豎研究所」直播重點在於，「橫豎研究所」找來金賽綸的閨密、金賽綸的老公說法，證實金賽綸在1月12日結婚，甚至爆料金賽綸的老公在不久前親自來到「橫豎研究所」，還原交往時間才一個月，不可能懷孕、墮胎。

爆料指，金賽綸的老公帶了許多證據過來，明天會在直播中公布，且透露，金賽綸和老公確實是在瞞著父母的情況下結婚，雙方家人都不知情，持續緊咬讓金賽綸走向死亡的，就是金秀賢和李鎮浩。

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