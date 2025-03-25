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陸配亞亞不離台 抖音網紅斥：怎麼又不走？

今天是亞亞必須離開台灣的最後期限，昨（24）日她上廣播節目竟表示「我不會自動走」。（翻攝自「亞亞在台灣」抖音）今天是亞亞必須離開台灣的最後期限，昨（24）日她上廣播節目竟表示「我不會自動走」。（翻攝自「亞亞在台灣」抖音）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中配網紅「亞亞」劉振亞因鼓吹武統遭移民署廢止居留許可並限期離境，今（25）日是她必須離開台灣最後期限，昨上廣播節目竟稱「我不會自動走」，今天上午還要在「台灣國際家庭互助協會」協助下到內政部前開記者會，控訴政府迫害。

被問到亞亞自稱「我不會自動走」，擁有2.9萬粉絲的抖音網紅「酒蒙子于鵬飛」，相當不解現在是什麼情況，他揶揄亞亞既然覺得中國好，台灣希望她回中國，而中國的所有同胞也歡迎她回來，「這不是三贏的局面嗎？怎麼又不走了呢？」十足酸味。

劉振亞在抖音擁有近50萬粉絲，因先後發布多支宣揚中共武力強大、武統台灣勢在必行等影片，還讓自己的小孩化名「小當歸」，在鏡頭前露面說自己是「中國台灣人」、「台灣當歸」、「台灣快回歸祖國懷抱」。

移民署接獲檢舉後約談劉振亞，後續宣布廢止其在台依親居留許可，且必須在10天內離境，今天就是離台最後期限，若沒有離開，將強制驅逐。

劉振亞昨上中廣新聞網節目，堅稱自己不是主張武力統一，而是要提醒兩岸避免戰爭，更說自己支持的從來都是和平統一，還說自己「不會自動走」，因為如果她離開就等於默認這些「不實指控」，「我沒有覺得我做錯了，我是無辜的，我的孩子也是無辜的。」

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