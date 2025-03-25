小優道歉難服眾！宋羽葤跪求王偉忠還原真相 玥熹也出手了

王偉忠（左）邀小優上節目。（王偉忠臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕小優日前遭玥熹、宋羽葤等人指控造謠，不僅被前老闆吳宗憲怒解約，演藝事業瞬間崩盤。沉寂將近一個月後，昨晚她終於首度發聲向宋羽葤公開道歉，同時她也上了王偉忠的《欸我說到哪裡了》回應此事件，還忍不住淚崩。而玥熹與宋羽葤不買單，先後在王偉忠的臉書貼文留言，跪求對方給機會讓3人一同上節目對質。

小優昨公開道歉宋羽葤，同樣遭她惡意抹黑的玥熹看到後相當不滿，直指她檯面上道歉，私下又不回宋羽葤訊息，自己在文章中則是被「因這件事受到影響的人」輕描淡寫地帶過。

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王偉忠是小優第一位老闆，昨邀對方上自己的節目聊聊，並安慰她說一切都是過程，教她學習面對媒體等。不過畫面雖然看似感人，卻讓2位受害者不買單，先後在王偉忠該則影片下方留言，宋羽葤寫下：「其實我也是可以一起上節目的，這樣很多事情就會清楚多了。例如：這跟節目效果一點關係都沒有，這每一件事，都是小優私下在演藝圈裡造謠，私下毀謗我，私下詆毀我的人格，造謠跟節目效果根本不一樣！（我是小晚輩，我們沒有見過面，文字如有冒犯請見諒）」

宋羽葤、玥熹先後留言球王偉忠給她們機會說出真相。（王偉忠臉書）

玥熹也留言盼王偉忠能讓她們當事人3人一起上節目說明白，「我也很願意和羽葤一起上節目，畢竟我也是這次新聞事件中相關人物之一，我就是當初被小優聲淚俱下影射說被閨密朋友出賣的那位人物。確實從有新聞以來，這一個月也影響了我的生活不少。所以我也很希望能有一個平台可以讓大眾們好好的聽見我們小人物的聲音。因此希望能有這個機會可以上您的節目。」

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