曾國城大翻車 辭《一字千金》主持棒「悶」

曾國城失言丟主持棒，如同他拿的白板寫的字：「悶！」（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾國城面臨入行以來最大風暴，他因表態期待黃子佼回歸而丟掉節目主持棒、遭拔商業代言，近日又遭翻出曾藉醉意企圖強吻陶晶瑩，不僅如此，他在高雄中央公園站巨幅廣告看板，廠商鬆口表示：「已著手進行更換相關廣告與宣傳素材。」

因失言風波，曾國城丟掉主持12年公視《一字千金》，知情者爆料，電視台早於去年底便有意撤換曾國城，主因他在節目上嘲諷女性來賓身材，引發軒然大波。

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至於接替曾國城人選，傳出曾寶儀、吳姍儒都是考量名單，因2人為女性不容易翻車，不過製作單位也把男主持人列入名單，包括邰智源、謝震武等人也被點名。電視台透露，該節目最快5月才會開錄，人選目前都還在評估中。

曾國城15日突拋震撼彈，宣布請辭自2014年底開始主持的公視益智節目《一字千金》，他主持該節目逾10年，是金鐘獎入圍常客，更曾分別在2021年、2023年獲頒「益智及實境節目主持人獎」，不過去年底一名北一女畢業生曾發文指控之前錄製《一字千金》時遭曾國城拿她身材開玩笑，當時曾國城緊急發文道歉強調「詆毀他人」絕對不是本意，更不是他在演藝圈賴以為生的主持風格。

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