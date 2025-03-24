《贅婿》郭麒麟將當德雲社接班人？ 唯一障礙是繼母

《德雲社》創辦人郭德綱（左）近年萌生退意，時不時會說郭麒麟是《德雲社》繼承人。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕男星郭麒麟在中國戲劇《贅婿》、《慶餘年》表現突出，近來也接了不少綜藝節目，甚至還上過學霸群聚的《最強大腦》，不過他其實是專業相聲社團相聲《德雲社》的「少當家」，父親郭德綱是德雲社創辦人，不過郭麒麟母親在他4歲時與郭德綱離婚，之後郭德綱與王惠能再婚，並有一子郭汾瑒。日前郭德綱在綜藝節目上突然點名郭麒麟當德雲社繼承人，但實際上《德雲社》99％的股份都在繼母王惠能手上。

郭麒麟（右）在《贅婿》當中角色討喜、古靈精怪。（翻攝自微博）

郭麒麟在演藝圈人緣好，過去郭德綱對他採斯巴達教育，因此父子感情看起來不是很深，外傳郭德綱家裡甚至沒有郭麒麟的房間，郭德綱則寵愛小兒子郭汾瑒，捨不得打罵，更是有求必應。在郭麒麟的心中，師父于謙反而更像是自己的父親，不但教會他說相聲的技巧，在很多時刻也會對他伸出援手，郭麒麟自然慢慢將事業重心從相聲界轉往演藝圈。

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郭麒麟在《慶餘年》當中的表現也相當亮眼，可以稱得上專業演員。（翻攝自微博）

日前郭德綱在綜藝節目上面對著郭麒麟突然說：「快過來，作為德雲社繼承人，你有什麼說的？」此話如一記春雷炸醒大地，外界都感到非常驚訝，因為這句話也代表郭德綱有意將《德雲社》交由郭麒麟接手。面對父親這句話，郭麒麟幽默回答：「咱（我們）得辦一大型演出，辦一個您二位（意指郭德綱及其搭檔于謙）告別舞台的演出，我把您二位送到西伯利亞，以後就頤養天年，各種背心、褲子都給您買，還回來嗎您？」輕巧把「繼承人」話題帶過。

郭德綱搭檔于謙（右）是郭麒麟師父，兩人雖非父子，但感情更勝父子。（翻攝自微博）

明眼人都看得出來郭德綱偏愛小兒子郭汾瑒，雖然他現在才10歲，但是郭德綱卻常常在公眾場合毫不掩飾自己對小兒子的喜愛，看在郭麒麟眼裡自然也明白父親的心思，常常對外說不想繼承《德雲社》。中國財經媒體找出德雲社公司的股份分配，發現有99％都在繼母王惠能手上，郭麒麟半點股份沒有，《德雲社》會不會由郭麒麟繼承，仍是個謎。

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