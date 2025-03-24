小炳健康亮紅燈？ 背上出現不明瘀青

曾經是演藝圈有名的兄弟檔「大炳」余炳賢（左）、「小炳」余俊賢。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾經是演藝圈有名的兄弟檔「大炳」余炳賢、「小炳」余俊賢與大、小S交好，其中大炳已於2012年因肺炎併發多重器官衰竭病逝，「大S」徐熙媛今年初又因流感併發肺炎於日本驟逝，讓小炳感慨良多。今（24）日小炳突然在社群發文，表示自己健康出狀況，已經到血液腫瘤科看診，正在等檢查報告出爐，並希望大家為他祈福禱告。

小炳在文中透露，今天他去上《新聞挖挖哇》時，鄭弘儀發現小炳眼睛看起來很紅，便親切詢問他健康狀況，小炳當下雖然沒有馬上回答，但心中的確存有疑慮。

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小炳透露自己上節目時，主持人鄭弘儀發現他身體有異狀。（翻攝自臉書）

兩週前小炳突然發現自己背部出現一片不明的瘀青，顏色是有點可怕的深紫色夾雜著紅色，中間還有奇怪的黑點。莫名的瘀青讓小炳感到有些緊張，所以日前便道血液腫瘤科掛號看診，小炳透露，醫師初步判斷這片瘀青應該只是撞傷造成，但小炳卻不記得自己何時曾經撞到，為查找原因，醫師幫小炳抽血檢驗，目前正在等待血液透析檢查後的報告。

小炳的擔心其來有自，因為他2021年就發現自己罹患菌血症，隔年11月還簽署放棄急救書和器官捐贈同意書，還好後來平安康復。小炳雖然擔心自己的健康，不過他也希望一切都沒事，請大家幫他祈福。

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