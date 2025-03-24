2025「分岔年」來襲！命理師警告：貧富生死一念之間

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕命理師沈嶸算出今年2025青蛇年是「極端分岔」的頻率，所以今年又稱為「分岔年」，會將人們分為兩個極端，往往忽然一個決定、一個事件、一個轉折就會把人帶向極端好或極端壞的一方，而且沒有中間模糊地帶，若不是往上走，就會是往下走，貧與富、生與死、結婚或離婚、交往或分手等，一瞬間就會決定命運，而這些結果，在之前就會有跡可循，都是過往因果累積到今年徹底爆發，所以今年除了是「分岔年」，更是「果報年」。

沈嶸算出今年是「分岔年」。（沈嶸提供）

對於大眾對今年各種不確定性的恐懼，沈嶸最後也提供了因應之道，教大家如何避災。首先，要「謹慎選擇」，今年是個「分水嶺」，因此每一個抉擇都至關重要，尤其今年萌生的重大決定，如分手離婚、買賣房產、借貸投資等，一定要經過審慎評估，千萬不能衝動行事，選擇對的路就能通往成功富有的順境，選擇錯的路，則會導向失敗貧窮的逆境，分岔到對的路徑才能立於不敗之地。

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再來是「掌握AI技術」，沈嶸說今年有些人會因為掌握關鍵的AI技術或獲得特殊契機而快速翻身，另外一批人則會因為跟不上AI的腳步而被埋沒，步入更加貧窮的境地。所以若想要翻身成為更有錢的人，就要更加積極學習，千萬不要讓自己被市場淘汰。

沈嶸參與狗園重建計畫。（沈嶸提供）

一向熱心公益的命理師沈嶸發起「每月捐十萬，持續二十年」公益計畫，本月沈嶸捐贈10萬元給「財團法人流浪動物之家基金會」贊助狗園重建計畫，將基金會位於偏遠貢寮山區的狗園保育場進行全面整修，一步步改善這片收容老弱浪浪們的避風港。沈嶸公益4年至今捐款總額累計達660萬元，總物資捐贈累計23120份，未來也會朝總目標「2400萬元（回饋台灣二十年）」繼續邁進。

☆民俗說法僅供參考☆

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