屏東黑膠音樂會趙傳、辛曉琪、萬芳開唱 門票3／26啟售

〔記者羅欣貞／屏東報導〕備受樂迷期待的2025屏東「黑膠時代曲」音樂會將有3場次，分別邀請趙傳、辛曉琪及萬芳，於5月2日晚上7點、5月3日晚上7點及5月17日下午3點，在屏東演藝廳開唱，為樂迷帶來台灣流行音樂黃金時代美好回憶，將於3月26日全面啟售。

屏東「黑膠時代曲」音樂會，邀請趙傳5月2日晚上7點於屏東演藝廳演出。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣政府文化處指出，今年「從你的青春經過─黑膠時代曲」，以1980至2000年作為策展年代，3位歌手分別帶來許多膾炙人口的經典歌曲，趙傳的「我是一隻小小鳥」、辛曉琪的「領悟」及萬芳的「新不了情」等，從搖滾音樂的鐵漢柔情、療傷系的流行金曲到民歌演化的敘事情歌，重現華語樂壇的繁華、承載時代情感與夢想，將讓樂迷回味無窮。

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屏東「黑膠時代曲」音樂會，邀請歌手辛曉琪5月3日晚上7點於屏東演藝廳演出。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣政府從2020年起推出音樂品牌節目「黑膠時代曲」，邀請發燒黑膠藏家必收的歌手，為屏東客製獨一無二的演唱版本，場場爆滿，不同音樂樣態，讓觀眾復刻青春時光記憶。

文化處表示，除了3場演出外，並安排兩場黑膠唱片的講座，邀請那那大師及知名DJ吳建恆，分別於5月3日晚上6點及5月17日下午2點，以「黑膠文化的崛起與回歸」、「黑膠唱片的溫潤音質與數位音樂的區別」等主題，進行淺入深出的音樂賞析；另外還有黑膠市集，展售黑膠收藏、音樂CD以及相關周邊商品。

屏東「黑膠時代曲」音樂會，邀請歌手萬芳5月17日下午3點於屏東演藝廳演出。（圖由屏東縣政府提供）

以上3場講唱會於3月26日下午2點全面開放售票，詳細資訊請至屏東藝遊臉書粉絲頁，售票資訊請上Opentix兩廳院文化生活查詢。

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