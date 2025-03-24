內衣女神周曉涵同框Jisoo 一早急發炫耀文

今（23）日一早9點，周曉涵開心在IG火速發炫耀文，直呼太lucky了。（翻攝自周曉涵IG）

〔記者林南谷／台北報導〕南韓天團BLACKPINK成員Jisoo昨（23）日首次在台灣舉行個人粉絲見面會，「內衣女神」周曉涵化身迷妹追星，在台下自拍意外被Jisoo注意到，親民停下腳步合影，大批網友紛紛狂喊：「羨慕死了！」

今（23）日一早9點，周曉涵開心在IG火速發炫耀文，她說：「一早發個炫耀文，昨晚能近距離跟她合影實在太lucky了，而且她還停下來擺pose，瞧我受寵若驚的樣子，Jisoo真的又寵粉又可愛。」

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Jisoo為周曉涵停下腳步，親民擺出POSE同框合影。（組合照，翻攝自Threads）

Jisoo昨以新歌《earthquake》開場揭開序幕，敬業用中文自我介紹，表示自己非常緊張，「今天這個場地跟BLINK（粉絲名）更近了，所以第一個表演就很緊張。」活動吸引9500名粉絲朝聖，台下歌迷也發出尖叫聲不斷示愛，Jisoo也俏皮比愛心給予回應。

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