館長撂驚語 「女的在健身房被壓死算了，沒人要救」

館長直播每每都會引起一大票網友關注。（翻攝自館長惡名昭彰YouTube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢經常評論政治、時事，近日欲要調整經營健身館營業時間，打算取消24小時營業制度，意外遭炎上，他在直播忍不住抱怨會員要投訴消保官，還說要找媒體，真是沒血沒淚，更責怪這一定是民進黨迫害他。

近期館長又在直播稱解放軍數百萬人，台灣人猶如蟑螂，言論一出引發批評，22日則大談台灣女權問題，點名民進黨立委黃捷說：「整天不知道在幹嘛，還當什麼百大？笑死人？女權？他就是我們遊戲圈最討厭那種啦，自我防衛的最大力器，就是我是女生，你歧視女性啦，我講一句白的，這麼愛抗中保台又愛講女權主義，那當兵吧！」

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館長接著語不驚人死不休說，前陣子美國也在拍影片反諷男生走過去看一眼就被說變態，這也鬧很大啊，然後表示：「很多人在健身房說，女生乾脆被壓死算了，沒人要去救！我的意思是，現在哪有所謂分男分女，現在叫做多元性別包容。」

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