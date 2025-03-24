晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

館長撂驚語 「女的在健身房被壓死算了，沒人要救」

館長直播每每都會引起一大票網友關注。（翻攝自館長惡名昭彰YouTube）館長直播每每都會引起一大票網友關注。（翻攝自館長惡名昭彰YouTube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢經常評論政治、時事，近日欲要調整經營健身館營業時間，打算取消24小時營業制度，意外遭炎上，他在直播忍不住抱怨會員要投訴消保官，還說要找媒體，真是沒血沒淚，更責怪這一定是民進黨迫害他。

近期館長又在直播稱解放軍數百萬人，台灣人猶如蟑螂，言論一出引發批評，22日則大談台灣女權問題，點名民進黨立委黃捷說：「整天不知道在幹嘛，還當什麼百大？笑死人？女權？他就是我們遊戲圈最討厭那種啦，自我防衛的最大力器，就是我是女生，你歧視女性啦，我講一句白的，這麼愛抗中保台又愛講女權主義，那當兵吧！」

館長接著語不驚人死不休說，前陣子美國也在拍影片反諷男生走過去看一眼就被說變態，這也鬧很大啊，然後表示：「很多人在健身房說，女生乾脆被壓死算了，沒人要去救！我的意思是，現在哪有所謂分男分女，現在叫做多元性別包容。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中