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娛樂 最新消息

JISOO被9500台粉嗓門嚇到！二度唱「地震」賠罪太有誠意

〔記者廖俐惠／桃園報導〕韓國天團BLACKPINK的JISOO今天（23日）首次在桃園舉行個人粉絲見面會，她十分俏皮偷偷對台下粉絲比愛心，還有歌迷大喊「我愛妳」，JISOO也回應「我也愛妳」，更多次被台粉尖叫聲嚇到，二度直呼「大家嗓門真的很大呢」。

JISOO開場就帶來新歌《earthquake》，嗨翻眾人。（讀者提供）JISOO開場就帶來新歌《earthquake》，嗨翻眾人。（讀者提供）

JISOO開場就帶來新歌《earthquake》，接著以中文自我介紹，表示非常緊張，「今天這個場地跟BLINK（粉絲名）更近了，所以第一個表演就很緊張。」不過她有感而發，透過這次巡演到各個城市與粉絲近距離互動，因此獲得滿滿能量。

此次活動吸引9500名粉絲朝聖，台下歌迷發出尖叫聲，不斷示愛，JISOO也偷偷比愛心，表示「從粉絲眼中感受到滿滿的愛意」，有粉絲大喊「加油」，JISOO也喊加油，聲聲有回應。

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她在台上受訪，提到自己很喜歡吃辣，所以喜歡辣的湯頭，講到都快流口水了。此行來台還吃了鳳梨酥、珍珠奶茶等等，因此在裝飾CD相框小禮物時，還特別貼上這兩樣食物的貼紙，為了搭配顏色，還挑選了台灣黑熊的貼紙，上面用拼音寫著「你好」、「很愛你」，誠意十足，並用中文問大家「怎麼樣呢？」粉絲當然說好。

下半場，JISOO從白色洋裝換穿黑色服裝，在學習流行語的環節，包括台語「BLINK水啦」、「金勾錐」（可愛），在理解「金勾錐」的意思後，她雙手一攤問粉絲「你們竟然沒對我說這句話？」台下粉絲立刻稱讚她勾錐，JISOO笑說：「從今天開始我不是可愛，是金勾錐了！」

JISOO親手製作CD相框，十分用心。（讀者提供）JISOO親手製作CD相框，十分用心。（讀者提供）

在遊戲環節，JISOO與粉絲玩猜謎遊戲，分別以運動、物品及人物為主題，第一名是戴著帽子的妹妹，成功獲得JISOO親自製作的CD相框小禮，JISOO還與妹妹打勾勾：「不可以丟掉喔！」看到粉絲熱情舉手的模樣，JISOO更直言非常開心，沒有答對也會說「沒關係」，現場氛圍十分溫馨。

JISOO帶來《Your Love》、《TEARS》、《Hugs&Kisses》，安可曲則為《All eyes on me》、《Your love》，演唱夯曲《Flower》時更是掀起全場最高潮，現場粉絲更是一起做出開花舞的動作，氣氛熱烈。

JISOO帶來《FLOWER》掀起全場粉絲尖叫聲。（讀者提供）JISOO帶來《FLOWER》掀起全場粉絲尖叫聲。（讀者提供）

活動尾聲，JISOO表示非常捨不得，「總是給予我很多很多的愛，我想告訴大家，我也會給大家很多很多的愛。」原本JISOO打算要走到最後，但因為安全考量沒有到後排， 讓她覺得很可惜，自行決定加碼再唱一首歌，笑說「反正是我的個人見面會」，還難得開放點歌，二度演唱《earthquake》向粉絲賠罪，實在太暖心，驚呆眾人。

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她二度獻唱《earthquake》，感謝粉絲應援，稱這是最喜歡的環節，到最後離開還不斷說「我愛你」。

將近兩小時的見面會，JISOO誠意滿滿，不停用中文與粉絲對話，還不斷對粉絲比愛心、丟擲愛心球，甚至還親民走下台與台粉互動，儘管才剛結束澳門場的演出，但時刻保持滿滿的笑容，讓粉絲滿載而歸。

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