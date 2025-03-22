晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

賈永婕力挺JISOO快閃店！寬姐萌比愛心好罕見

BLACKPINK成員JISOO即將在禮拜日（23日）在桃園開唱。（翻攝自X）BLACKPINK成員JISOO即將在禮拜日（23日）在桃園開唱。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕BLACKPINK成員JISOO即將在禮拜日（23日）在桃園開唱，販售周邊商品的「JISOO AMORTAGE POP-UP STORE IN TAIPEI」快閃店，昨天（21日）起至23日一連3天在台北101盛大開幕，10點開門，一早不到9點就湧現排隊人潮，粉絲買氣旺，多樣商品中午前被搶購一空，每日每人限購的台北限定款小灰塵寶寶鑰匙圈本日數量已銷售完畢。

相關新聞：JISOO快閃店開3天 台粉嗨翻敲碗「本尊巡店」

賈永婕（左）、邱瓈寬在JISOO快閃店比出愛心。（寬魚國際提供）賈永婕（左）、邱瓈寬在JISOO快閃店比出愛心。（寬魚國際提供）

「寬魚國際」執行長邱瓈寬與台北101董事長賈永婕也到場，2人與這次快閃店中JISOO新專輯AMORTAGE裝置藝術合影留念。粉絲敲碗JISOO本尊現身快閃店，邱瓈寬正極力爭取中，請粉絲靜候佳音。

此次台北快閃店凡單筆消費達2500元，即贈獨家專屬拍立得小卡1張及JISOO親筆簽名拍立得抽獎機會1次，詳情請洽寬魚國際官方IG與FB。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中