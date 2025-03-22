賈永婕力挺JISOO快閃店！寬姐萌比愛心好罕見

BLACKPINK成員JISOO即將在禮拜日（23日）在桃園開唱。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕BLACKPINK成員JISOO即將在禮拜日（23日）在桃園開唱，販售周邊商品的「JISOO AMORTAGE POP-UP STORE IN TAIPEI」快閃店，昨天（21日）起至23日一連3天在台北101盛大開幕，10點開門，一早不到9點就湧現排隊人潮，粉絲買氣旺，多樣商品中午前被搶購一空，每日每人限購的台北限定款小灰塵寶寶鑰匙圈本日數量已銷售完畢。

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賈永婕（左）、邱瓈寬在JISOO快閃店比出愛心。（寬魚國際提供）

「寬魚國際」執行長邱瓈寬與台北101董事長賈永婕也到場，2人與這次快閃店中JISOO新專輯AMORTAGE裝置藝術合影留念。粉絲敲碗JISOO本尊現身快閃店，邱瓈寬正極力爭取中，請粉絲靜候佳音。

此次台北快閃店凡單筆消費達2500元，即贈獨家專屬拍立得小卡1張及JISOO親筆簽名拍立得抽獎機會1次，詳情請洽寬魚國際官方IG與FB。

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