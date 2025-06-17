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娛樂 最新消息

訪中進帳500萬？館長駁斥發毒誓「被車撞死」 真實收入曝

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢結束6天5夜的上海之旅，這趟旅程讓他受到外界矚目，「四叉貓」劉宇日前指出，此行加上廣告分潤與會員訂閱費，收入恐高達500萬元。對此，館長昨（16日）在直播中嚴正駁斥，還不惜發毒誓「被車撞死」。

館長駁斥訪中進帳500萬，還發下毒誓。（資料照）館長駁斥訪中進帳500萬，還發下毒誓。（資料照）

四叉貓日前在臉書PO文指出，「館長頻道在5天之內抖內超過135萬元，同時觀看40萬人以上，每次直播時間數小時，5天累積的觀看次數超過2000萬次……保守估計，這趟中國之旅，5天總收益最少有500萬元台幣」。

相關新聞：館長流年運勢小人旺！ 命理師示警「明年不妙」：小心大翻車

對此，館長昨天在直播回應，表示此行全程自費，更對天發誓，「如果我此行賺500萬，明天出門給車撞，往我XX撞（生殖器官），直接爆炸而亡！我就die躺在地上。」

館長也揭示，這趟中國之旅的收入，其實不如外界揣測那麼多，真實收入約為新台幣170多萬元，這之間還需要與團隊分帳、繳稅及支付中介費用。

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