晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王子組男團「出道即解散」 邱宇辰拚人氣放話：要裸體

王子邱勝翊（右）、毛弟邱宇辰全新單曲〈CANDY〉簽唱會。（記者潘少棠攝）王子邱勝翊（右）、毛弟邱宇辰全新單曲〈CANDY〉簽唱會。（記者潘少棠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「王子」邱勝翊、「毛弟」邱宇辰合體推出單曲，兄弟倆今天舉辦簽唱會，吸引超過5百名歌迷到場，兄弟倆許願〈CANDY〉MV點擊破千萬，毛弟更「立誓」：「點擊破千萬就下半身圍著裸泡湯給大家看！」要求要給他一片葉子，被問葉子要多大？他自豪表示應該要很大片才夠。

王子邱勝翊（左）、毛弟邱宇辰全新單曲〈CANDY〉簽唱會。（記者潘少棠攝）王子邱勝翊（左）、毛弟邱宇辰全新單曲〈CANDY〉簽唱會。（記者潘少棠攝）

看到鐵粉擠爆現場，王子感動表示：「已經七年沒辦簽唱會，有重溫當青春男團的感覺！」毛弟說：「有幾位粉絲還帶著小孩來簽唱會，真的太感動！」眼尖的他還說：「還有位粉絲本來是支持我，後來中間改去支持其他團體，結果現在又回來支持我，果然『舊愛才是最美』，哈哈！」

王子邱勝翊（左）、毛弟邱宇辰全新單曲〈CANDY〉簽唱會。（記者潘少棠攝）王子邱勝翊（左）、毛弟邱宇辰全新單曲〈CANDY〉簽唱會。（記者潘少棠攝）

許多粉絲敲碗演唱會，王子表示：「我們也很想，有跟公司在討論，但因為現在我們兩個的歌曲只有一首，要討論出好的企劃方向才比較可行。」被問到之後有機會再合體出專輯？毛弟笑說：「基本上應該不會，就是一個限定團的概念，但大家或廠商需要我們，我們隨時都可以也很願意合體哦。」在旁的王子補充：「就是出道即解散的限定團體概念！」

相關新聞：不是CP是PC！王子兄弟富士山下出任務直呼「太噁心」

王子解釋：「我們兩個現在都比較忙，我大部分會以演戲為主，弟弟唱歌、演戲工作都想做，我也有一些資源會跟他分享，有點像他半個經紀人。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中