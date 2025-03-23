王子組男團「出道即解散」 邱宇辰拚人氣放話：要裸體

王子邱勝翊（右）、毛弟邱宇辰全新單曲〈CANDY〉簽唱會。（記者潘少棠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「王子」邱勝翊、「毛弟」邱宇辰合體推出單曲，兄弟倆今天舉辦簽唱會，吸引超過5百名歌迷到場，兄弟倆許願〈CANDY〉MV點擊破千萬，毛弟更「立誓」：「點擊破千萬就下半身圍著裸泡湯給大家看！」要求要給他一片葉子，被問葉子要多大？他自豪表示應該要很大片才夠。

王子邱勝翊（左）、毛弟邱宇辰全新單曲〈CANDY〉簽唱會。（記者潘少棠攝）

看到鐵粉擠爆現場，王子感動表示：「已經七年沒辦簽唱會，有重溫當青春男團的感覺！」毛弟說：「有幾位粉絲還帶著小孩來簽唱會，真的太感動！」眼尖的他還說：「還有位粉絲本來是支持我，後來中間改去支持其他團體，結果現在又回來支持我，果然『舊愛才是最美』，哈哈！」

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王子邱勝翊（左）、毛弟邱宇辰全新單曲〈CANDY〉簽唱會。（記者潘少棠攝）

許多粉絲敲碗演唱會，王子表示：「我們也很想，有跟公司在討論，但因為現在我們兩個的歌曲只有一首，要討論出好的企劃方向才比較可行。」被問到之後有機會再合體出專輯？毛弟笑說：「基本上應該不會，就是一個限定團的概念，但大家或廠商需要我們，我們隨時都可以也很願意合體哦。」在旁的王子補充：「就是出道即解散的限定團體概念！」

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王子解釋：「我們兩個現在都比較忙，我大部分會以演戲為主，弟弟唱歌、演戲工作都想做，我也有一些資源會跟他分享，有點像他半個經紀人。」

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