不是CP是PC！王子兄弟富士山下出任務直呼「太噁心」

〔記者陳慧玲／台北報導〕演藝圈常會出現受到粉絲喜愛的人氣CP組合，但這次「王子」邱勝翊和弟弟邱宇辰，不是CP而是PC，帥氣兄弟一起到日本富士山下出任務，要讓粉絲甜入心。

王子（左）和弟弟邱宇辰一起到日本拍新歌MV。（喜鵲娛樂提供）

王子和弟弟邱宇辰以兄弟組合推出新單曲《CANDY 》，在想團名時決定以二人的英文名字首組成「PC」，王子笑說：「中文簡稱『邱家電腦』，滿有趣的！」至於邱宇辰則笑說：「簡單好記，我們兩個總不能叫CP，不然太噁心。」

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這次王子兄弟倆搭配歌名為主題化身為「糖果特務」，拍MV時還到日本富士山附近取景，許多美景都入鏡。MV將在今（17日）晚8點在王子邱勝翊的YouTube頻道上架。

王子（左）和弟弟邱宇辰將舉行新歌簽唱會。（喜鵲娛樂提供）

被問到二人私下會比誰帥嗎？邱宇辰「先發制人」表示：「這不用比，因為是我！因為我每個地方都帥！」帥氣兄弟也將在3月23日下午1點在信義遠百A13 北面廣場舉行簽唱會，屆時幸運粉絲還有「限定抱抱」互動機會。

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