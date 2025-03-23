KAT-TUN解散前「赤龜復活」 19歲生日更有意義

日本男團KAT-TUN將於本月31日解散。（左起）上田龍也、龜梨和也、中丸雄一。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本男團「KAT-TUN」將於本月31日解散，昨（22）歡慶出道19週年，竟然被粉絲發現暗藏彩蛋，過去稱為KAT-TUN雙台柱的龜梨和也與赤西仁在IG上互相追蹤，粉絲興奮到不行，因為赤西仁已經退團15年，未來龜梨和也離開星達拓娛樂之後，會不會再度和赤西仁合體也成為粉絲最關心的話題。

中丸雄一（左起）、上田龍也、赤西仁、龜梨和也、田口淳之介、田中聖當年以KAT-TUN身分出道，紅透半邊天。（翻攝自X）

KAT-TUN第一張單曲《Real Face》於2006年發行，當時成員包含龜梨和也、赤西仁、田中聖、田口淳之介、上田龍也、中丸雄一，團名也是用6人姓氏首字字母組合成。

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赤西仁（左）、龜梨和也被視為「KAT-TUN雙台柱」，粉絲更暱稱它們「赤龜CP」。（翻攝自X）

龜梨和也、赤西仁出道前就曾合演《極道鮮師2》，人氣極高，組成團體之後甚至還被視為「KAT-TUN雙台柱」還有粉絲特別稱他們「赤龜CP」，後赤西仁、田中聖、田口淳之介陸續退團，原本以為再也看不見「赤龜CP」合體，沒想到卻發現兩人互相追蹤IG，立刻登上X話題趨勢榜。

中丸雄一鬧出不倫之後首次更新社群，便是畫漫畫慶祝KAT-TUN19週年。（翻攝自X）

去年8月成員中丸雄一鬧出不倫風波，之後便低調行事，昨日也首次更新X。他特別畫了一幅漫畫祝賀KAT-TUN出道19年。KAT-TUN將於31日向FanClub會員答謝、道別。解散後，龜梨和也惠退出星達拓，留下來的上田龍也、中丸雄一將會各自活動。

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