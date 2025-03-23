晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

KAT-TUN解散前「赤龜復活」 19歲生日更有意義

日本男團KAT-TUN將於本月31日解散。（左起）上田龍也、龜梨和也、中丸雄一。（翻攝自X）日本男團KAT-TUN將於本月31日解散。（左起）上田龍也、龜梨和也、中丸雄一。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本男團「KAT-TUN」將於本月31日解散，昨（22）歡慶出道19週年，竟然被粉絲發現暗藏彩蛋，過去稱為KAT-TUN雙台柱的龜梨和也與赤西仁在IG上互相追蹤，粉絲興奮到不行，因為赤西仁已經退團15年，未來龜梨和也離開星達拓娛樂之後，會不會再度和赤西仁合體也成為粉絲最關心的話題。

中丸雄一（左起）、上田龍也、赤西仁、龜梨和也、田口淳之介、田中聖當年以KAT-TUN身分出道，紅透半邊天。（翻攝自X）中丸雄一（左起）、上田龍也、赤西仁、龜梨和也、田口淳之介、田中聖當年以KAT-TUN身分出道，紅透半邊天。（翻攝自X）

KAT-TUN第一張單曲《Real Face》於2006年發行，當時成員包含龜梨和也、赤西仁、田中聖、田口淳之介、上田龍也、中丸雄一，團名也是用6人姓氏首字字母組合成。

赤西仁（左）、龜梨和也被視為「KAT-TUN雙台柱」，粉絲更暱稱它們「赤龜CP」。（翻攝自X）赤西仁（左）、龜梨和也被視為「KAT-TUN雙台柱」，粉絲更暱稱它們「赤龜CP」。（翻攝自X）

龜梨和也、赤西仁出道前就曾合演《極道鮮師2》，人氣極高，組成團體之後甚至還被視為「KAT-TUN雙台柱」還有粉絲特別稱他們「赤龜CP」，後赤西仁、田中聖、田口淳之介陸續退團，原本以為再也看不見「赤龜CP」合體，沒想到卻發現兩人互相追蹤IG，立刻登上X話題趨勢榜。

中丸雄一鬧出不倫之後首次更新社群，便是畫漫畫慶祝KAT-TUN19週年。（翻攝自X）中丸雄一鬧出不倫之後首次更新社群，便是畫漫畫慶祝KAT-TUN19週年。（翻攝自X）

去年8月成員中丸雄一鬧出不倫風波，之後便低調行事，昨日也首次更新X。他特別畫了一幅漫畫祝賀KAT-TUN出道19年。KAT-TUN將於31日向FanClub會員答謝、道別。解散後，龜梨和也惠退出星達拓，留下來的上田龍也、中丸雄一將會各自活動。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中