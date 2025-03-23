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娛樂 最新消息

佩甄願跟醫生老公玩3P！自爆房事雷點及「最愛姿勢」

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星佩甄與醫師老公王祚軒結婚多年，育有一對兒女，夫妻感情甜蜜。她近日與好友小禎合作Podcast節目《禎甄要chat內》，尺度無極限，第二集就大聊性生活，自爆「最愛體位」，還表示如果丈夫提出3P要求，她可以嘗鮮試看看。

佩甄（左）上節目大聊與老公王祚軒的性生活。（資料照）佩甄（左）上節目大聊與老公王祚軒的性生活。（資料照）

佩甄近日於節目《禎甄要chat內》大聊夫妻的情趣是如何維持，她透露，會和丈夫玩角色扮演，還會自備戰袍，認為情趣內衣和性感內衣是必備神器，如果需要演戲時，可以更容易進入角色，她也有感而發地說，「性感是給自己看的，一定要喜歡自己性感的樣子，才會享受魚水之歡。」

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談到性愛分離，佩甄自認可以接受，因為自己和老公結婚10幾年，不可能跟第三人發生性關係，所以做那檔事時雙方都非常需要想像力，「如果我喜歡李奧納多，我可以幻想自己跟李奧納多進行這件事情，把老公的臉換成他」，這樣的情境對她而言就是性愛分離。

佩甄透露，曾有一段時間不滿意自己的體態、覺得不性感，因此拒絕老公行房，造成夫妻倆失和。在經過溝通後，兩人決定無論如何，還是要配合對方才能維持婚姻。

至於被問及如果老公要求3P？佩甄回應，「我可以啊，只要在安全的範圍之下，但我會講就只有一次，沒辦法無限配合」小禎追問，若第三方是男生？佩甄則噗哧大笑，害羞地說：「男生我自己選喔」，沒想到小禎不放過她，加碼再問：「男生是好姊妹？」佩甄強調只能配合一次，「一試要成主顧，那真的很可怕，也了解對方的性向。」

佩甄被問到最喜歡的體位？她則說，「我就是喜歡在上面」，但跟控制欲無關，純粹是比較容易高潮，而不喜歡的床上行為是「不管對方的感受一直用力」、「頻繁變換姿勢」。

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